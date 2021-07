El PSOE rechaza la propuesta de ciudad autónoma para La Línea

El PSOE de La Línea muestra su rechazo a la intención del equipo de gobierno municipal de iniciar los trámites, en el próximo Pleno ordinario, para llevar a cabo una consulta popular en la que se preguntará a los linenses si desean que su municipio se convierta en ciudad autónoma. "En primer lugar, consideramos que la propuesta de Juan Franco en un simple engaño y una burda pantomima, puesto que lo único que persigue es ilusionar a los linenses con una petición imposible de materializar, lo que él mismo sabe", indica la formación liderada por la diputada Gemma Araujo.

Los socialistas entienden que si la intención es conseguir un régimen especial para La Línea, el asunto se debería haber tratado en la Comisión de Economía y Hacienda y no en la de Participación. "También nos sorprende el hecho de que en la documentación que figura en el expediente de este asunto se haya incorporado el informe de singularidad de La Línea que se elaboró durante el mandato socialista de 2011-2015, siendo alcaldesa Gemma Araujo, con el que todas las fuerzas políticas linenses, exceptuando el Partido Popular, viajamos a Madrid para reclamar medidas especiales para nuestra ciudad y en el que no sólo se reflejaban dirigidas al Gobierno central, sino también deberes a realizar por parte del Ayuntamiento, entre ellos la reducción de la nómina municipal por debajo del millón de euros. Por tanto, instamos al alcalde a cumplir con esa obligación que no sólo no está ejecutando, sino que incluso ha incrementado", indican el PSOE.

La formación destaca que el expediente incluye un informe de la secretaria general del Ayuntamiento en el que avisa de que en otros casos similares de municipios que han demandando la misma medida sus propuestas no han prosperado: "Nos parece lamentable que el equipo de gobierno de La Línea 100x100 se haya gastado dinero del bolsillo de todos nuestros vecinos en contratar los servicios de un catedrático cuando dispone del dictamen de una funcionaria habilitada nacional que trabaja para el propio Ayuntamiento".

"La postura del PSOE de La Línea ha sido siempre, y sigue siéndolo, la del reconocimiento para nuestra ciudad de su singularidad, determinada entre otras razones por la vecindad con Gibraltar, las secuelas del Brexit, su especial situación geográfica, la problemática del narcotráfico y otras que pueden servir de base para justificar dicho argumento. Pero, desde luego, lo que no vamos a apoyar es la convocatoria de un pequeño procés que, en el supuesto de salir adelante, conllevaría la reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que tendría que ser refrendado por la Unión Europea", afirman los socialistas.

El PSOE llama la atención sobre la intención del equipo de gobierno de que La Línea sea autónoma sin salir de la provincia. "No sólo no renuncia a las innumerables ayudas que ha recibido a lo largo de este mandato de instituciones como la Mancomunidad y la Diputación, sino que para colmo algunos de sus concejales cobran directamente sus sueldos de ambas instituciones", destaca la ejecutiva local del PSOE linense, que afirma que Juan Franco "solo busca, consciente de su inviabilidad, alargar una polémica que dure hasta los próximos comicios municipales con el argumento electoralista de convertirse en víctimas".