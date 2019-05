El PSOE de La Línea presenta su candidatura y agradece el respaldo en las generales

La secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo y la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, junto a la senadora electa y secretaria de Mayores de la dirección federal, María Jesús Castro, y compañeros socialistas de la comarca como los candidatos Juan Lozano, Salvador Puerto, Juan Carlos Ruiz Boix y el presidente de Puertos De España, Salvador de la Encina, han acompañado a la agrupación de La Línea que este sábado ha presentado la candidatura a las municipales que lidera Juan Chacón.

El candidato a la alcaldía, Juan Chacón, agradeció el apoyo tanto del PSOE a nivel provincial, andaluz y federal, como el de los compañeros de la comarca asistentes al acto, como Salvador de la Encina, Juan Lozano, Salvador Puerto, entre otros; así como la implicación de los miembros de su candidatura, con la que “vamos a ganar las próximas elecciones municipales”.

Chacón destacó durante su intervención el destacado el nivel de implicación de los socialistas en la lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en su necesidad de más medios humanos y materiales para hacer frente al narcotráfico, “como ha quedado demostrado durante los 10 meses de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior”. En esta misma línea, defendió la necesidad de que la Policía Local esté reconocida y motivada, que actualmente no lo está”

En cuanto a otra de las necesidades más acuciantes de La Línea, y también derivada de su condición fronteriza, el Brexit, el candidato socialista a la alcaldía advirtió acerca de los problemas que podría acarrear un nuevo pacto municipal de derechas. “Desde el mismo momento en que Vox emplea hablar de cerrar la frontera, Juan Fraco ya tenía que haber roto su pacto con el PP, pero no lo hizo”.

Asimismo, y haciendo referencia también a las elecciones europeas, Juan Chacón recordó que “el problema del Brexit se negocia en Europa, en Bruselas, no aquí…”. Con respecto a los problemas cuya solución sí depende únicamente de lo que se vota en España, el secretario local de los socialistas linenses recordó que lo que se ha avanzado en los últimos tiempos en logros para la ciudadanía ha sido gracias al PSOE. “Tenemos un hospital nuevo como el que tenemos gracias a la Junta, cuando gobernábamos los socialistas, y tenemos un plan de asfaltado gracias a la Diputación, aunque el alcalde actual lo venda como si fuera un logro suyo".

Juan Chacón, que recordó que La Línea siembre ha sido un pueblo acogedor, abierto y tolerante, y el PSOE un partido feminista, plural y con vocación de gobernar para todos los ciudadanos, sin exclusiones, agradeció también la gestión de los 10 meses de Gobierno socialista en Madrid y la implicación mostrada con la ciudad por parte de compañeros como Grande-Marlaska, José Luis Abalos o el propio Pedro Sánchez, como lo muestran sus visitas a La Línea y la aprobación del Plan Integral para el Campo de Gibraltar.

“Todo el PSOE está aquí para apoyarte”, dejaba claro nada más comenzar su intervención la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, “porque venimos a escenificar lo que llevamos haciendo desde hace tiempo, tener la capacidad de llegar a cualquier rincón a contar lo que hacemos y apoyar al Secretario General todo el partido si fisura para que sea alcalde de La Línea”. “Este PSOE que cumple 140 años no es propiedad de nadie, sino de aquella gente que probablemente ni siquiera cuelga cartel en farola, ni concurre en ninguna lista, ni se simboliza ni referencia, son los socialistas de a pie, año tras año, dando la cara en defensa del PSOE”, ha dicho.

La secretaria general ha mostrado su agradecimiento a la militancia de la provincia y de La Línea que “ha estado batallando con decencia y dignidad las siglas del Partido en La Línea”. “Nunca he creído en las diferencia entre los socialistas y mal trabajo nos hacemos si no defendemos de verdad por qué estamos aquí, para defender los intereses generales y hacer del partido un instrumento al servicio de la gente para convertir nuestros pueblos en la oportunidad de hacer que este país crezca”, ha señalado precisando “con claridad que queremos que Juan Chacón sea alcalde de La Línea porque detrás de él tiene un proyecto creíble, a un Gobierno con una agenda gaditana y ese Plan integral para atender a la comarca en su singularidad”.

Ha recordado García que “ese plan nació de las casas del pueblo del Campo de Gibraltar y sabíamos que el PP iba a volver a decir que no, y antes de llegar el PSOE a la Moncloa fue aprobado en todos los plenos porque lo habíamos trabajado con los colectivos”.

“Volvimos a dejar al PP fuera de la ruta y en el segundo consejo de ministros, Pedro Sánchez trato la singularidad de esta comarca con ese plan que incluye también a La Línea aunque haya alcaldes miopes que no saben valorar una actuación tan potente”, ha asegurado recalcando que es un plan que “no solo piensa en lo excepcional del momento sino en lo que viene el futuro”. “Necesitamos que Juan esté en el ayuntamiento, no queremos un alcalde víctima sino valiente que defienda los intereses de esta tierra para que el talento se quede en esta tierra de gente trabajadora, honrada y honesta y la vamos a defender a través de Juan con decencia como lo hacen los socialistas con el mejor aval”. Y en este punto, ha ido explicando la gestión de los gobiernos socialistas de la Junta y Diputación en La Línea. “No hemos perdido ni una elección ni las municipales con ese pacto contra natura, después de cuatro años durísimos en que se utilizó el gobierno de la Diputación de manera sectaria para intentar asfixiar a través del ayuntamiento a los vecinos de la Línea con el servicio de recaudación y el impago de nóminas”, ha apuntado.

“Los carteles rojos son del Plan Invierte, reto a cualquier miembro del Ayuntamiento a que digan si no están financiadas la mayor parte de las obras de la ciudad bajo el anagrama de la Diputación, mejora de calles, plan de accesibilidad, planes de empleo y formación, la residencia de mayores y el blindaje de las políticas sociales”, ha defendido.

La senadora socialista María Jesús Castro, por su parte, ha valorado “la sensación de alegría que sentimos los socialistas y todas aquellas personas progresistas de este país por los resultados del domingo” y en ese sentido, ha relatado los dos últimos años del PSOE, “con las primarias y la proyección de una nueva socialdemocracia, una ilusión que no pensábamos que al año siguiente íbamos a tener a Pedro Sánchez de Presidenta y en diez meses podría demostrar que otra política era posible”.

Castro ha realizado una llamada a apoyar al PSOE en las municipales “pero también en las europeas, pues aunque el ayuntamiento es el que está en contacto con la ciudadanía, Europa marca todas las política de los países miembros y en esta localidad se ha hecho sentir con el Brexit” y en este sentido, ha recordado que “hemos sido en esta ocasión una referencia para toda Europa de que la socialdemocracia puede renovarse a las demandas actuales dentro de nuestra ideología de izquierda y que puede ser una opción de futuro”.

“Estamos orgullosos del resultado del domingo donde ha tenido que ver esa sintonía y calidez para conectar con la ciudadanía. Agradecemos a esta ciudad su respaldo en autonómicas, generales y municipales, siempre ganando pero no nos queda otra que ganar con una mayoría solvente para que Juan pueda ser alcalde”, ha pedido.

Susana Sumelzo ha advertido sobre la necesidad de que el próximo 26 de mayo haya una movilización del voto progresista tanto para las elecciones municipales como para las europeas, como ya la hubo el pasado 28 de abril. “Tenemos que conseguir que pase lo mismo que en las generales, y que los 9.000 ciudadanos de La Línea que contribuyeron el pasado domingo a que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno, hagan que Juan Chacón sea el próximo alcalde de esta ciudad".

La secretaria de Política Municipal del PSOE destacó el problema añadido de que “en esta ciudad tenéis no tres, sino cuatro derechas, porque está también 100x100… Y qué han hecho en estos cuatro años?”. Antes de concluir su intervención trasladando todo su apoyo a Juan Chacón, Susana Sumelzo alabó a los integrantes de la candidatura socialista, “una lista de personas trabajadoras, comprometidas, que conocen el día a día de esta ciudad, y que quieren colaborar para que cambien las cosa… para acabar con la desigualdad y con el alto índice de desempleo, y para que haya más bienestar y más oportunidades para todos".