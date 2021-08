El PP acusa al Gobierno de rechazar la creación de una UPR en La Línea

La diputada del PP María José García Pelayo y la secretaria de la formación en La Línea, Susana González, han acusado al Gobierno central de negar la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en La Línea y de atrasar tres años el inicio de las obras de la nueva Comisaría. El PSOE ha recordado este lunes que la construcción del edificio está contemplada en los PGE de 2021 y ha pedido al Ayuntamiento que ceda una parcela.

“Queremos manifestar una vez más el maltrato que recibimos en La Línea por los PGE, que nos dejan sin la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y sin la unidad de UPR que tanto se había reclamado desde el PP”, ha indicado Susana González haciéndose eco de las reivindicaciones sindicales.

"Se llevaba mucho tiempo trabajando para que eso fuera una realidad. No es un antojo del partido, sino una necesidad de La Línea. Nos consta que hay un presupuesto de 4.700.000 euros y que a día de hoy estamos a cero. Vendrá para 2024, pero se empezará con un presupuesto de 100.000 euros”, ha indicado la secretaria local del PP.

García Pelayo ha indicado que en una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior, el Gobierno de España le ha contestado "que no se va a crear la UPR porque consideran que no es necesaria porque ya las hay en Cádiz, Jerez, Algeciras y El Puerto". "No compartimos esa respuesta por la situación especial que vive el municipio linense, que requiere más medios para prevenir el delito y para poder intervenir”.

La diputada también ha reclamado la necesidad de contar con una nueva una Comisaría: “El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que es necesaria una nueva Comisaría, y aunque en los PGE le pone 4.706.000 euros. Ese dinero no va a estar disponible hasta 2024, por lo tanto hasta dentro de tres años no prevén iniciar las obras”.

Los populares han presentado una PNL para que las obras se inicien cuanto antes. "La Línea necesita una atención especial desde el Gobierno de España y desde el resto de las administraciones. Necesita que no se engañe más a los linenses, que los proyectos no se queden aparcados y se le tome el pelo a los ciudadanos", indicó García Pelayo.

La secretaria y la diputada popular aprovecharon la ocasión para felicitar al Club Marítimo Linense “por los logros conseguidos en el Campeonato de España de Remo y por el importante trabajo realizado”.