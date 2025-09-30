La Policía Local de La Línea refuerza los controles de velocidad en la ciudad

La Policía Local de La Línea pondrá en marcha, a partir de la tarde de este martes 30 de septiembre, controles de velocidad en diferentes zonas de la ciudad. La medida tiene como finalidad prevenir los accidentes de tráfico relacionados con circular por encima de los límites establecidos en vías urbanas.

La normativa estatal fija en 30 kilómetros por hora la velocidad máxima tanto en calles de un solo sentido como en aquellas con doble carril. Desde la Jefatura de la Policía Local recuerdanq ue el incumplimiento de esta norma está directamente vinculado a un mayor número de lesiones y daños personales.

"Las lesiones y daños personales registrados en accidentes de tráfico tienen como causa determinante, en muchas ocasiones, el exceso de velocidad", señalaron fuentes policiales.

Los controles se desarrollarán de manera esporádica y en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de reforzar la seguridad vial y sancionar aquellas conductas que pongan en riesgo la integridad de conductores y peatones.