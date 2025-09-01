La Policía Local de La Línea denuncia a una mujer por el vertido de escombros en la vía pública

La Policía Local de La Línea ha denunciado a una persona por el vertido de escombros en la vía pública junto a un punto de contenedores en la calle Purísima Concepción. Los agentes observaron el pasado sábado, 30 de agosto, cómo una propietaria del entorno arrojaba los restos a los pies de los contenedores. Tras localizar la vivienda de origen y, entrevistar a la propietaria, ésta reconoció los hechos.

Los residuos procedían de una obra realizada en su vivienda. Se procedió a la denuncia por incumplimiento de la normativa en materia de residuos y se le informó de las vías adecuadas para la gestión de este tipo de materiales.

El Ayuntamiento de La Línea ha recordado que los residuos de construcción y demolición cuentan con una normativa específica que prohíbe expresamente su depósito en contenedores de uso domiciliario o en la vía pública. Para pequeños volúmenes, los ciudadanos disponen del punto limpio municipal, habilitado para la correcta entrega de este tipo de desechos.

El punto limpio admite dos expuertas diarias por usuario, permaneciendo abierto de lunes a sábado de 8:00 a 15:00 y los jueves de 17:00 a 20:00. El Consistorio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para mantener la limpieza de la ciudad y garantizar una adecuada gestión medioambiental, evitando conductas sancionables que afectan a la convivencia y al entorno urbano.