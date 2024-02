El Pleno de La Línea tratará la aprobación de la Ordenanza Municipal de Movilidad

El pleno ordinario de la corporación municipal de La Línea, que se celebrará el 7 de marzo, abordará la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Movilidad, que incluirá las modificaciones del Reglamento General de Circulación y de Vehículos, con los objetivos de garantizar la accesibilidad universal y los derechos de las personas con movilidad diversa.

Este ha sido uno de los asuntos incluidos en la comisión informativa de Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Estratégico y Servicios Públicos, celebrada este jueves, en la que además se han incluido asuntos para su traslado a pleno como la aprobación definitiva del Presupuesto General Consolidado de 2024 y la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La concejal de Movilidad Urbana, Raquel Ñeco, ha recordado que después de más de 10 años de vigencia, es necesario actualizar las normas recogidas en la ordenanza de circulación, en base a lo establecido en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en 2016 y actualizado el 30 de octubre de 2023 para favorecer nuevas forma de desplazamiento por la ciudad de carácter más sostenibles, con transportes más eficientes y con una reducción significativa del impacto que la movilidad tiene para la ciudadanía y el medio ambiente.

La ordenanza supone un marco flexible para ofrecer soluciones a los desafíos presentes y futuros y recoge todos los medios de transporte, zonas de estacionamiento, horarios, transportes públicos, bicicletas, motocicletas, etc. A lo largo de los últimos meses se han mantenido reuniones de carácter técnico y social para elaborar la primera Ordenanza de Movilidad de que se dota a la ciudad. Consta de once títulos con distintos capítulos cada uno de ellos y tres anexos, uno que incorpora un glosario sobre términos de movilidad, otro sobre señalizaciones horizontales y verticales y un tercero, que aborda las características de los vados.

Una vez aprobada inicialmente, el contenido de la ordenanza estará disponible para que cualquier ciudadano que lo desee pueda presentar alegaciones en los plazos legales preceptivos. La ordenanza quedó sobre la mesa en el pleno celebrado el pasado mes, atendiendo a una petición del grupo municipal socialista, requerimiento que fue aceptado al considerarlo lógico y que ha motivado su inclusión en la sesión plenaria del próximo día 7 de marzo.