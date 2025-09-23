La Línea invierte más de 100.000 euros en la instalación de placas solares en las paradas de autobús

El Ayuntamiento de La Línea ha formalizado el contrato con la empresa JS Mobiliario Urbano y Rótulos, adjudicataria del proyecto de ampliación de marquesinas solares en las paradas de autobús del municipio. La inversión asciende a 114.500 euros y dará continuidad a la modernización del transporte urbano con criterios de sostenibilidad.

Esta segunda fase contempla la reposición de marquesinas en diez ubicaciones: Avenida María Guerrero (Bar Lara), plaza de Toros, iglesia (Avenida del Estrecho), Margarita Center (Avenida del Burgo), Ubago y Bar Pepín en el polígono del Zabal, Bubba (Avenida del Burgo), Tenis Club y Rocamar (Vía de Servicio).

La primera fase, ya concluida, se ejecutó gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz durante el ejercicio 2024. En esa etapa se dotaron de nuevas infraestructuras paradas clave como las de la plaza de la Constitución, La Colonia, Ascteg, Carrefour, Bar Salas, La Marina, Avenida Menéndez Pelayo, Cementerio Municipal, Hospital, frontera, Estación de Autobuses, Ayuntamiento (Avenida del Ejército), Andrés Viñas y varias calles del municipio.

Desde el Consistorio se subraya que la iniciativa surge ante el deterioro de parte del mobiliario urbano por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. La actuación se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea, a través del área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.

Las nuevas marquesinas estarán alineadas con el Catálogo Urbano Municipal, respetando la imagen corporativa de la ciudad y ofreciendo un diseño moderno y funcional. Además, contarán con tecnología solar para autoabastecer de energía a sistemas de iluminación y dispositivos informativos, lo que refuerza el compromiso municipal con la eficiencia energética y el desarrollo urbano sostenible.