Detenido el piloto del helicóptero estrellado frente a La Línea por homicidio imprudente del copiloto

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Algeciras han esclarecido el accidente de helicóptero que se produjo el pasado mes de mayo frente a las costas de La Línea y han detenido por homicidio imprudente a su copiloto, que estaba desaparecido desde entonces.

El suceso se conoció el 7 de mayo, cuando un pesquero argentino localizó a unas 7 millas de la costa de La Línea de la Concepción a un varón de nacionalidad cubana flotando y agarrado a parte del fuselaje de un helicóptero que él mismo pilotaba y que había sufrido un accidente horas antes, iniciándose por parte de Guardia Civil y Salvamento Marítimo una búsqueda para localizar a un segundo ocupante que se encontraba desaparecido y al que no se había conseguido identificar.

El 10 de mayo se recibió denuncia en la Policía que alertaba sobre la desaparición de un varón, quien había sido visto por última vez la noche del 6 de mayo, activándose el Protocolo de personas desaparecidas y haciéndose cargo de la investigación la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial de Policía Nacional de Algeciras. Por parte de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación el Área de Personas de la Policía Judicial de Guardia Civil de Algeciras.

Las primeras gestiones hicieron pensar a los investigadores que este varón denunciado como desaparecido pudiera ser la persona que acompañaba al piloto rescatado, sin embargo sus datos no coincidían con los aportados por el superviviente, quien además no reconoció al desaparecido como la persona que le acompañaba cuando el helicóptero sufrió el accidente, manifestando no conocerlo de nada. Tras tres meses de investigación los agentes de ambos cuerpos consiguieron relacionar ambos sucesos, recabando numerosos indicios que culminan con la práctica de un registro en la finca de la que parte el helicóptero siniestrado, donde se obtuvieron pruebas gráficas tanto del helicóptero como de la relación del piloto y superviviente con el desaparecido, siendo coordinadas las actuaciones por el Juzgado de Instrucción nº 5 de La Línea. Todo ello a pesar de las reticencias a colaborar por parte de las personas relacionadas con el suceso, motivadas por las circunstancias clandestinas en las que se desarrollaba el vuelo y el propósito que se perseguía con el mismo.

Además en el curso de la investigación se recopilaron diversos datos sobre las condiciones climatológicas en las que se había desarrollado el vuelo, así como datos técnicos de la aeronave y habilitación como piloto del superviviente entre otros, que permitieron determinar las condiciones extremadamente peligrosas e incompatibles con un vuelo seguro en las que este se había ejecutado y considerar al varón rescatado presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia.

Por todo lo anterior, agentes de ambos grupos de investigación se desplazaron a la localidad de Ourense en la que se localizó al investigado y procedieron a su detención por un presunto delito de homicidio por imprudencia, apoyados por el grupo UDEV de la Comisaría Provincial de Ourense y de la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil de Ourense, pasando a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de la mismalocalidad en funciones de guardia.