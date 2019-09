Un otoño muy vivo en La Línea

Siete grupos linenses están en el cartel de este sábado en la tercera edición del concierto Otoño en vivo, en la confluencia de las calles López de Ayala y Duque de Tetuán. El evento, que ha comenzado pasadas las 17:00, se supera año tras año tanto en calidad de artistas como en medios técnicos de sonido e iluminación.

Los Enkalomaos en acústico, Pablo Vargas, Línea Pop, All in One, El Flaco, El Caña y La Tourné han comprometido su asistencia.

Durante la celebración, se pueden adquirir bebidas en las barras que se instalarán en las inmediaciones del concierto con la colaboración de los hosteleros de la zona.

La cita, organizada por la delegación municipal de Juventud, de la que es responsable el concejal Sebastián Hidalgo, promueve el cuidado del medio ambiente, debiendo adquirirse un vaso retornable con el que se pretende evitar el uso de vasos de plástico o cartón facilitando además las labores de limpieza.

Desde la concejalía de Juventud se ha coordinado igualmente un dispositivo de seguridad junto a la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.