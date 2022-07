La Mesa de Trabajo por La Línea reclama la puesta en marcha la residencia de mayores de la Diputación

La Mesa de Trabajo por La Línea reclama al nuevo presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, la puesta en marcha de la nueva residencia de mayores construida en Santa Margarita.

La plataforma urge a Ruiz Boix y a sus aliados de gobierno de La Línea 100x100 a acelerar las gestiones para poder abrir la residencia "sin más dilaciones" y reclama una reunión para conocer cómo y cuándo lo hará.

El colectivo recuerda que en marzo de 2017, la Diputación cerró "unilateralmente" la residencia de mayores del barrio de San Bernardo "en mitad de un profundo y amplio rechazo social". "El argumento principal que esgrimió el gobierno de Irene García, entonces presidenta de la Diputación, fue la seguridad de los usuarios ante el maltrecho estado del edificio. Este inmueble, se aseguró entonces, era irreformable y la única solución era desalojar a los mayores temporalmente y trasladarlos a una entidad privada", indica la Mesa de Trabajo.

"En el movimiento social linense y la plantilla de trabajadores se impuso la responsabilidad y se aflojó entonces la presión sobre la Administración provincial bajo la promesa de retomar las obras paradas de la nueva residencia de mayores en Santa Margarita. Desde entonces, la Mesa ha permanecido vigilante ante unos trabajos de construcción que han sufrido constantes parones y retrasos. Ahora, las obras del edificio, según las informaciones que tiene la Mesa, están finalizadas y queda equiparlo adecuadamente", indica la plataforma.

“La posición de la Mesa es clara e inequívoca: la residencia de mayores de La Línea debe ser gestionada directamente por la administración pública”, expresan, y recuerdan que esta posición es fruto de un consenso notable y representativo de la sociedad civil linense. "Además, ese fue el compromiso alcanzado con la Diputación y votado y firmado en su pleno tanto por el PSOE y el PA, entonces en el gobierno, como por IU y Podemos y que incidía en la necesidad de que el servicio mantuviese una gestión enteramente pública"..

La Mesa insiste en este recordatorio ante “el desconcierto que generó en una amplia parte de la ciudadanía linense la cesión del viejo edificio de la residencia de mayores a una entidad privada, Asansull”. El mismo edificio, recuerda la Mesa, que fue declarado en ruinas por la Diputación y que justificó el cierre acelerado de la residencia de mayores.

Para la Mesa este hecho demuestra que “es evidente que la Diputación de Cádiz, y el Ayuntamiento de La Línea como intermediario necesario en la cesión del viejo edificio de San Bernardo, han obrado, como mínimo, con manifiesta falta de transparencia”. Por eso reclaman al nuevo presidente que actúe acorde a sus palabras en la presentación de su gobierno. En estas, recuerda la plataforma linense, “Ruiz Boix se comprometía a ser un presidente dialogante y que las políticas sociales serían uno de los pilares de su acción institucional”. “Si es así, le reclamamos que lo demuestre con hechos. Lo primero, reuniéndose con esta Mesa, y lo segundo, acelerando las gestiones necesarias para abrir la residencia pública de mayores en La Línea”.

Concluyen desde la Mesa de Trabajo con una advertencia: “Exigiremos el cumplimiento de lo pactado y aprobado en su día con la Diputación, y lo haremos mediante todos los recursos democráticos disponibles, incluida la protesta pacífica en todas sus formas”. Desde la Mesa de Trabajo confían en que no sea preciso salir a las calles y que el actual gobierno provincial (PSOE y La Línea 100x100) sea sensible a la singular realidad de La Línea, “que necesita que las administraciones públicas se hagan más presentes, no menos, en nuestra ciudad para poder garantizar los derechos de la ciudadanía, en este caso, a una vejez digna”.