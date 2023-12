La madre de un niño con autismo agradece el trato a una cajera de Kiabi en La Línea y las redes hacen su magia

Macarena, una madre de un niño con TEA (trastorno del espectro autista), estaba de compras en el establecimiento Kiabi de La Línea y, cuando se encontraba en la cola, vio como una de las cajeras le dio prioridad tras percatarse de la condición de su hijo. Ya en casa, Macarena expresó su agradecimiento público a la trabajadora y contó el gesto que le había conmovido en las redes sociales con la esperanza de localizar a la chica de Kiabi.

"No sé de qué manera agradecer a la chica que me atendió en Kiabi de La Línea de la Concepción. Me dio preferencia como cliente al percatarse en segundos que mi hijo es TEA. En el ticket solo aparecen sus siglas, no sé cómo podría ponerle una hoja de agradecimiento", escribió Macarena en Twitter (ahora conocida como X).

¿Y qué ocurrió entonces? Que las redes sociales volvieron a hacer su magia. El mensaje de esta madre linense se hizo viral y comenzó a ser compartido por miles de personas hasta que llegó a Ali, la mujer que había atendido a Macarena aquel día.

"Qué ilusión ver esto. ¡Soy yo! Soy maestra de infantil y hay que concienciar de estas cositas. Llevo mi vocación muy arraigada. Ven siempre que quieras a nuestra tienda", respondió Ali con toda la simpatía.

El detalle tampoco ha pasado desapercibido para el establecimiento ya que Kiabi también ha compartido unas palabras de agradecimiento para su trabajadora y la clienta. "¡Qué ilusión nos hace leerte! Nos alegramos de que tu experiencia en tienda haya sido tan positiva. Acabamos de hacer llegar tu mensaje a la tienda para felicitar a la compañera que te ayudó. ¡Mil gracias por todo y te deseamos felices fiestas!".