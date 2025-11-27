La Línea llevará el presupuesto de 2026 al Pleno el 4 de diciembre

El presupuesto del Ayuntamiento de La Línea para 2026 será sometido a la consideración del Pleno el próximo 4 de diciembre. El gobierno municipal llevará en esa fecha el expediente para el trámite de aprobación inicial, que dará pie al plazo de apertura de alegaciones.

Las cuentas ascienden a 66,5 millones de euros y prevén una inversión adicional de 7,2 millones dedicados especialmente a la mejora de la limpieza viaria y el mantenimiento urbano. La principal novedad de este presupuesto municipal reside en el incremento del gasto público dedicado a la mejora de los servicios municipales, especialmente en limpieza y conservación de la ciudad con los citados 7,2 millones.

Este incremento se justifica en la capacidad de disponer de efectivo liberado por la adhesión al Fondo de Ordenación y al ahorro en el pago de la deuda municipal.

Una vez se apruebe inicialmente en pleno, se trasladara al Ministerio de Hacienda, al mantener el Consistorio un plan de ajuste en vigor que se cumple en su totalidad, con el objetivo de lograr la aprobación definitiva del presupuesto en el pleno ordinario de enero o en el de febrero.

Además, la sesión abordará la adhesión de La Línea al convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Electrónica, el Ministerio para la Transformación Digital y la comunidad autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones de Administración Digital.

El convenio busca establecer los términos y condiciones generales para un aprovechamiento común de las soluciones tecnológicas básicas de administración digital, además de determinar las condiciones en las que la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía facilitará el acceso a dichas soluciones tecnológicas básicas a sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Entidades Locales, entre otros organismos.

La idea fundamental es lograr una administración modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en la estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que supone un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, fomentando la transparencia y eliminación de trabas administrativas a través de la automatización de la gestión.