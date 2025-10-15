La linense Cristina Díaz, finalista de los Premios Fundación Princesa de Girona en la categoría Social

La joven linense Cristina Díaz Fernández, estudiante de cuarto año de Educación Primaria en el Centro de Magisterio Virgen de Europa, ha sido seleccionada como finalista de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 2025 en la categoría Social, gracias a su proyecto Educación sin Fronteras.

El alcalde, Juan Franco, ha manifestado su apoyo institucional a la candidatura de la joven linense y tras reunirse con ella, subrayó la solidez y relevancia del proyecto ante los desafíos educativos actuales.

La iniciativa de Díaz está orientada a infancia y adolescencia en riesgo de exclusión social, con especial atención a contextos de migración y desplazamiento. El proyecto busca garantizar la continuidad educativa de jóvenes que se ven obligados a abandonar sus hogares, reduciendo la brecha educativa que estas situaciones generan.

Educación sin Frontera’ propone el desarrollo de una plataforma digital y un sistema de movilidad multilingüe que aplica un modelo de integración personalizado. La propuesta permite al alumnado continuar su formación durante periodos de desplazamiento y facilita posteriormente su integración en sistemas educativos formales, beneficiando de manera directa a los niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias y al sistema educativo en general.

La etapa final de los premios se celebrará en noviembre en Lloret de Mar, donde Cristina Díaz competirá con otros jóvenes finalistas de todo el país, destacando por la solidez y el impacto social de su proyecto, que aborda uno de los retos más relevantes del ámbito educativo en la actualidad.