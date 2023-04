El linense David Medina, un diseñador que triunfa en México con Belinda como musa

Tras haber recorrido medio mundo, David Medina, nacido en La Línea, es un diseñador de éxito en México. Un vestido realizado para la superestrella Belinda con 52.600 cristales de Swarovski le ha servido para abrirse aún más en el país norteamericano, donde tiene muchos planes de futuro.

La relación de David Medina con la moda es una historia de idas y venidas, probar y aprender. Estudió en el colegio San Felipe y en el instituto Viejo y con 17 años se fue a estudiar a Madrid. De allí, tras trabajar en varias tiendas, se fue a bailar a las discotecas de Ibiza, donde comenzó a diseñar sombreros y complementos para bailarinas. Allí le salió una oferta para trabajar como diseñador en China y finalmente acabó en México DF, donde a sus 38 años cuenta con una carrera totalmente asentada.

David Medina es completamente autodidacta. "Me gustaba el diseño y veía muchos vídeos de Youtube. Lo que no he conseguido es aprender a coser. Intenté dar clases, pero me quita mucho tiempo. Incluso me han ofrecido participar en un reality sobre moda en México (al estilo de Maestros de la costura, que se emitió en La 1), pero no sé coser bien", explica.

Su trabajo en China fue el que le abrió las puertas a este mundo. "Unos amigos que estaban bailando en China y la luego fue mi jefa me dijo si quería irme para allá a hacer vestuarios. Y me fui", explica David, que durante ocho años compaginó su vida en China y México por el asunto de los visados, ya que tenía que salir del país para renovarlo. "Los primeros años en México no trabajé en la moda porque es cerrado. Pero por fin poco a poco me fui haciendo un hueco", indica.

Los primeros meses del Covid-19 le pillaron en China. "Al principio no era un confinamiento tan cerrado. Estaban las tiendas cerradas pero se podía salir a la calle. Pero cuando salí ya no se podía volver. Estuve en España y ya me marché a México", indica.

Allí trabajó con algunas artistas mexicanas, como la cantante Yuri y la modelo y actriz Celia Lora, a la que diseñó un modelo que lució en la revista Playboy. Y luego llegó el espectacular vestido de Belinda. "Yo conocía a su mamá, le hacía cosas a ella. Un día me invitó a su casa y la conocí. Le enseñé todo lo que hacía y ya surgió la ocasión de diseñarle el vestido con cristales de Swarovski", cuenta el linense.

"Fue complicado porque tuve poco tiempo. Además, desde hace un tiempo Swarovski solo vende sus cristales a diseñadores que cuentan con una especie de licencia. Yo para conseguirlos tuve que ir mirando en tiendas y llevarme los que ya tenían de antes. El último día antes de entregarlo estuve todo el día trabajando, pero mereció la pena", señala David Medina.

El diseñador linense reside con su pareja en México DF, una ciudad en la que afirma que se vive muy bien. "En las noticias siempre sacan lo peor. Hay que saber no meterse en sitios determinados por la noche, pero como en todas las grandes ciudades. Y la comida es espectacular", afirma. "De aquí a tres años mi idea es seguir en México. Me gustaría probar en Nueva York, pero allí solo podría trabajar en el mundo de la moda si se es conocido. Es un mundo muy cerrado. Vamos a trabajar para conseguirlo", sentencia.