La Línea conquista Chile: La Línea Vertical celebra la victoria de Espeleosocorro Sin Fronteras en el GrimpDay South America

Sin Fronteras, el equipo andaluz de especialistas en rescate vertical en entornos urbanos, subterráneos y de montaña, ha logrado el primer puesto en el GrimpDay South America 2025, consolidándose como uno de los referentes mundiales en rescate técnico.

El campeonato, celebrado en Valparaíso (Chile), reunió a 20 equipos internacionales que pusieron a prueba su técnica, coordinación y capacidad de respuesta en situaciones extremas. Tras tres intensos días de competición, el equipo español se alzó con la victoria, demostrando un altísimo nivel de preparación, trabajo en equipo y excelencia operativa.

Los integrantes de Espeleosocorro Sin Fronteras —Pepe Merino, Emilio Rodríguez, Conchi Caro, Francisco Mariscal, Alonso Codes, José Luis Rubio y Berni Orihuela— superaron con solvencia una serie de rescates cronometrados que simulaban emergencias reales en diferentes escenarios: desde acantilados y estructuras portuarias hasta buques mercantes, puentes y entornos urbanos a gran altura.

Durante la competición, los equipos debieron enfrentarse a situaciones límite, incluyendo rescates en acantilados azotados por el viento, maniobras en grúas portuarias, evacuaciones de víctimas a 40 metros de altura y ejercicios de encamillado y transporte mediante tirolinas. El último día de pruebas concentró los desafíos más técnicos: rescates en terrenos montañosos, maniobras con péndulo en interiores y evacuaciones médicas en altura, que el equipo superó con precisión y rapidez.

Un nuevo logro internacional para el equipo patrocinado por La Línea Vertical

La victoria en Chile llega después de una trayectoria impecable: subcampeones del GrimpDay Brasil 2024 y del Rope’n Rescue 2025 en Bélgica, así como un tercer premio en el campeonato de Japón. Con este triunfo, Espeleosocorro Sin Fronteras se consolida como uno de los equipos de rescate técnico más destacados del panorama internacional.

Desde La Línea Vertical, patrocinador oficial del equipo, celebran con orgullo este logro.

Un triunfo con apoyo internacional

Esta victoria representa también un hito para La Línea Vertical, empresa española que continúa afianzando su presencia en Sudamérica. A través de su filial G8 Vertical en Chile, la compañía ha contribuido directamente a la preparación del equipo y refuerza su posición como referente internacional en trabajos en altura y rescate técnico.

Allí, los miembros de Espeleosocorro Sin Fronteras afinaron técnicas, probaron maniobras y ajustaron su coordinación de cara a la exigente competencia.

Esta colaboración refuerza la sinergia entre las distintas filiales de La Línea Vertical, poniendo de manifiesto el compromiso global del grupo con la formación, la seguridad y el perfeccionamiento técnico en trabajos en altura y rescate.

Rumbo a nuevos desafíos

Con este título, Espeleosocorro Sin Fronteras continúa su proyección internacional y yaprepara su participación en futuros campeonatos. Su espíritu de superación, técnica y trabajo en equipo siguen siendo un ejemplo para la comunidad de rescate profesional.