Ecolocaliza convoca una limpieza simbólica del fuerte de Santa Bárbara

Ecolocaliza ha convocado para este sábado, 15 de diciembre, una limpieza simbólica navideña del fuerte de Santa Bárbara dentro del movimiento ciudadano Let's do it La Línea! Tras el éxito conseguido en el Día Mundial de la Limpieza del Planeta, celebrado el pasado 15 de septiembre, gran parte de las entidades que lo hicieron realidad decidieron unirse para llevar a cabo distintas actividades relacionados con mejorar el estado ambiental de nuestro entorno.

La actividad está organizada por Ecolocaliza junto con Verdemar Ecologistas en Acción y la colaboración de la Asociación 3 de noviembre 1730 Fuerte Santa Bárbara, Los Locos del Parque, InterRed y Mi barrio bonito. En esta ocasión todas las energías se van a centrar en el Fuerte de Santa Bárbara, con una limpieza simbólica que tiene como objetivo apoyar la labor de la Asociación 3 de noviembre 1730 Fuerte Santa Bárbara.

El punto de encuentro será a las 10:30 en el aparcamiento de la cafetería de la sede de la Balona. La actividad finalizará a las 12:30.

Desde que comenzó el movimiento Let's do it! ¡Vamos a hacerlo! se están llevando a cabo limpiezas por toda España. El objetivo no es solo limpiar, es despertar concienciación sobre la necesidad de cuidar nuestras calles, playas y entorno general al igual que cuidamos nuestros hogares.

La organización de este evento quiere fomentar la colaboración local, sensibilizar y lograr un objetivo común: un planeta limpio y saludable. Las personas que deseen colaborar en esta limpieza pueden contactar en el correo info@ecolocaliza.com.