La Línea 100x100 levanta el límite de dos mandatos para sus cargos públicos

La asamblea extraordinaria de La Línea 100x100, el partido independiente que sostiene al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de La Línea, aprobó el pasado miércoles por unanimidad la modificación del ideario político de la formación que, hasta la fecha, limitaba a dos mandatos la actividad política de sus cargos públicos. La propuesta, que contó con distintos puntos de vista durante su debate, gozó finalmente del visto bueno de la militancia que abrió la puerta a la posibilidad de extender a más de ocho años la responsabilidad política que ocupan, en la actualidad, representantes de su formación. De esta manera, Juan Franco podrá aspirar a un tercer mandato como alcalde.

Sobre la práctica esta modificación de las bases del partido supone que cualquier miembro de La Línea 100x100 en el equipo de gobierno podrá, si así lo desea, repetir como parte de la lista electoral con la que el partido concurrirá a las elecciones municipales de 2023. Un proceso que no cambia en tiempo y forma, ya que posteriormente será la propia asamblea la que ratifique la confección de dicha candidatura.

“Desde la creación de nuestro partido tuvimos claro que la asamblea es soberana. La Línea 100x100 no dará un paso ni tomará ninguna decisión sin que la militancia pronuncie su última palabra. La unanimidad, en este caso, ha sido total y sin fisuras en la modificación de este punto en concreto de nuestras bases. Es decir, no hay limitación de años ni mandato para repetir como cargo político y si no la hay es porque así lo han decidido nuestros afiliados”, aseguró Helenio Lucas Fernández, presidente de La Línea 100x100.

Aprobada la gestión del equipo de gobierno

Durante la asamblea del partido, que se extendió por casi cinco horas durante la tarde del miércoles y en la que participaron 37 de los 55 afiliados, también se aprobó la gestión del gobierno local desde el inicio del mandato. Una gestión que, irremediablemente, ha estado marcada por la acción municipal para paliar los efectos de la pandemia en materia económica, social o sanitaria. También se repasaron algunos de los proyectos pendientes, incluidos en el programa electoral del partido, cuya ejecución van a marcar lo que queda de legislatura.

La confección de los nuevos presupuestos municipales, obras como las del Mercado Municipal, los planes de asfaltado o peatonalización, el nuevo estadio de fútbol o la tramitación del nuevo PGOU fueron algunos de los temas tratados. La asamblea instó al equipo de gobierno a seguir en esta senda para mejorar y cambiar la realidad de La Línea de la Concepción.

Asamblea Extraordinaria sobre la Ciudad Autónoma

Dado el calado del asunto, la militancia de La Línea 100x100 pidió ayer a la dirección del partido la celebración de una nueva asamblea para analizar de qué forma continuar con las gestiones para convertir a La Línea en Ciudad Autónoma. El partido, que tiene una hoja de ruta establecida a nivel jurídico, dará cumplimiento a su compromiso electoral en este sentido para lograr un objetivo que ha sufrido un retraso “forzoso” debido a la pandemia. Así las cosas, La Línea 100x100 celebrará una asamblea extraordinaria y monográfica sobre este tema antes de que finalice el año 2020.