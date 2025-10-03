La Junta invertirá más de 53.000 euros en la mejora de 104 viviendas públicas en la barriada Nueva Atunara de La Línea

Viviendas públicas en régimen de alquiler de la barriada Nueva Atunara de la Línea de la Concepción.

La barriada Nueva Atunara de La Línea de la Concepción se prepara para una renovación necesaria. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha sacado a licitación las obras de adecuación y conservación de un total de 104 viviendas públicas en régimen de alquiler social, con una inversión de 53.127 euros.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución estimado de dos meses, se centrarán en la restauración de distintos elementos constructivos deteriorados. Concretamente, está prevista la pintura y el recubrimiento de los pretiles de las cubiertas, la reparación de los elementos prefabricados y la sustitución de todas las piedras artificiales de remate.

Las actuaciones afectarán a un grupo de viviendas unifamiliares, de planta baja y un piso, con patio trasero y acceso directo desde la calle. La intervención surge tras una inspección técnica de AVRA, en la que se constató la necesidad de acometer reparaciones urgentes para garantizar la seguridad y el buen estado de los inmuebles.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la importancia de este tipo de proyectos dentro de la estrategia del Gobierno andaluz de rehabilitar y conservar el parque público de viviendas: “A nuestra llegada nos encontramos un parque público deteriorado, con carencias, barreras arquitectónicas y sin los niveles adecuados de sostenibilidad. Nuestro objetivo no es solo construir más viviendas, sino también garantizar la conservación y rehabilitación de las que ya existen, para ofrecer una mejor calidad de vida a sus residentes”, señaló.

Las empresas interesadas en concurrir a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de octubre. Con ello, la Junta busca agilizar el proceso y que las familias residentes en la Nueva Atunara puedan beneficiarse lo antes posible de unas viviendas renovadas, más seguras y confortables.