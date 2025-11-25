La Junta cumple con Juan Franco y adjudica la mejora del acceso a La Línea por la carretera del Zabal por 1,7 millones

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 1,7 millones de euros la mejora del acceso a La Línea de la Concepción a través de la carretera A-383, a la altura del polígono El Zabal. La actuación, según destacó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, recordó que esta intervención da cumplimiento al compromiso adquirido en mayo con el alcalde de La Línea, Juan Franco, cuando se garantizó que la carretera del Zabal sería una prioridad para el Gobierno andaluz. Las obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Pérez Jiménez, abarcarán el tramo comprendido entre los kilómetros 4,8 y 7,3, y estarán cofinanciadas con fondos europeos Feder 2021-2027.

Relacionado La Línea inicia la expropiación de 64 fincas para construir un nuevo vial de acceso al polígono del Zabal

Según la consejera, la obra permitirá contar con “un viario mucho más fluido y seguro” en una de las principales entradas al municipio. El proyecto incluye la instalación de dos colectores de saneamiento de aguas pluviales entre los puntos kilométricos 6 y 6,8 con el objetivo de aliviar la red y evitar las frecuentes inundaciones en la calzada. También se colocarán nuevas tuberías y sumideros y se regularizará transversalmente la vía mediante mezcla bituminosa en caliente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Además, se rehabilitará el firme en 3,5 kilómetros del tronco principal de la A-383 y se construirá una glorieta en la intersección con el polígono El Zabal y el camino de Estepona. Esta rotonda busca mejorar la seguridad vial en un punto en el que la carretera se convierte en un entorno urbano, con múltiples accesos, acerados, aparcamientos y pasos de peatones.

La A-383, que conecta la A-7 con el núcleo urbano de La Línea y pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red de Carreteras de Andalucía, registra un tráfico superior a los 4.000 vehículos diarios a lo largo de sus 7,38 kilómetros de recorrido. Esta mejora debe complementarse con el desdoble del tramo de la carretera del Higuerón, un compromiso incluido en el pacto de gobierno alcanzado por el PP y La Línea 100x100 en 2023.

El desdoble del Higuerón es una reivindicación histórica en La Línea. Un primer proyecto fue redactado entre 2006 y 2008, pero quedó paralizado por falta de financiación. Entonces se intentó adquirir parte del suelo mediante convenios, sin éxito. Ahora, con el respaldo económico y técnico del Ayuntamiento, se abre una nueva etapa en la que se espera concluir todas las expropiaciones y tramitar los informes técnicos a lo largo de 2025.