Un joven denuncia "irregularidades" en la selección de un plan de empleo juvenil de La Línea

El linense Sergio Gutiérrez ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz por las supuestas irregularidades que a su juicio lleva a cabo el Ayuntamiento de La Línea en el proceso de selección de personal laboral temporal de la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora).

Esta iniciativa fue convocada por Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 5 de Julio de 2022, destinada a jóvenes de entre 18 y 29 años inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Gutiérrez afirma que el pasado 26 de agosto recibió una llamada del Servicio Andaluz de Empleo en la que se le comunicaba que había sido preseleccionado para ocupar un puesto de Técnico Administrativo en general en el Ayuntamiento linense y se le convocaba a una entrevista personal el día 1 de septiembre, a la que también acudió otro candidato preseleccionado.

Cuando el Ayuntamiento publicó el acta final el 8 de septiembre lo hizo, según explica, sin reflejar la puntuación, "algo que, a todas luces, no resulta extraño, dada la inexistencia de criterios objetivos a la hora de valorar a los diferentes candidatos, tales como otorgar equis puntuación por experiencia profesional, por poseer titulación superior a la exigida, cursos de formación, superación de ejercicios de oposiciones, antigüedad como demandante, etc., como se está haciendo en otros consistorios beneficiarios de esta misma ayuda".

El Consistorio linense se saltó, según entiende, la base octava del programa, que dice textualmente que "la calificación final será la suma de los puntos obtenidos en los distintos aspectos a valorar en la entrevista personal, con un máximo de 8 puntos. Los aspectos a valorar serán formación Y/O experiencia (2 puntos), adaptabilidad al puesto (2 puntos), motivación (2 puntos) disponibilidad (2 puntos)". También recoge que "una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en su página web, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de puestos ofertados en el Programa".

"A mayor abundamiento, nada pudo valorarse en mi caso, pues ni tan siquiera se me cogió el currículum, alegando que primaba la experiencia sobre el resto de méritos, no entrando a valorar los apartados restantes, cuando según llamada al Servicio Andaluz de Empleo, el principal objetivo del programa no es otro que proporcionar experiencia a los jóvenes para que se puedan incorporar al mercado laboral en condiciones más ventajosas, y así viene recogido en las bases de la subvención publicadas en el BOJA", subraya Gutiérrez.

El joven afirma que el nombramiento "atenta directamente contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, por lo que nos encontramos ante un acto nulo de propio derecho, y como tal, ha sido recurrido en alzada por no ajustarse a Derecho".

"Lo peor de todo es que el 18 de octubre se me convocó a otra entrevista para el mismo puesto y, aunque esta vez sí me cogieron el currículum porque ya eran conocedores del recurso de alzada presentado la semana anterior, se me volvió a exigir experiencia, algo de lo que también se quejaba la veintena de jóvenes que habían sido llamados para cubrir otros puestos, a los que tampoco se les cogió ni el currículum, y que podrán corroborar mi versión", dijo Gutiérrez, que anima a los otros candidatos a denunciarlo "y que esto llegue a donde tenga que llegar, pues si siempre se les da este tipo de contratos a gente con experiencia, los que no la tenemos nunca vamos a entrar con ningún plan de empleo". "Resulta curioso que las dos chicas seleccionadas tanto en septiembre como en octubre ya habían trabajado para el propio Ayuntamiento. Desgraciadamente, este tipo de prácticas han existido y seguirán existiendo mientras la gente se quede callada. Conmigo desde luego han pinchado en hueso", concluye.