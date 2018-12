El INSS afirma que no se plantea abandonar La Línea

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) afirma que nunca se ha planteado abandonar La Línea después de que el alcalde, Juan Franco, denunciara el pasado martes que la oficina iba a cerrar sus puertas tras rechazar los locales propuestos por el regidor. El INSS señala que las soluciones planteadas por el Ayuntamiento son "inviables" y que sigue buscando alternativas para continuar prestando servicio.

El INSS explica que el pasado mes de junio Juan Franco le ofreció el edificio del antiguo hospital municipal para el traslado del órgano encargado de gestionar todas las prestaciones y ayudas de la Seguridad Social, así como de la administración de la asistencia sanitaria entre otras funciones. Esa opción es "inviable" para el INSS porque se necesita que se cambie el cambio de uso urbanístico del edificio, de sanitario o asistencial a administrativo. "A fecha de hoy esta entidad no tiene conocimiento que por parte del Ayuntamiento se haya procedido al cambio de uso", señala el órgano.

Desde entonces, el INSS afirma que no ha parado de buscar soluciones que permitieran dar un buen servicio a las 80-90 personas que atiende diariamente en buenas condiciones. “El objetivo siempre ha estado claro, y es que La Línea no se quedara sin servicio", afirma. Con este fin, el organismo sostiene que ha realizado gestiones con otras entidades, como el Instituto Social de la Marina, y que incluso se han iniciado obras de adecuación para evitar el traslado de la oficina fuera de la localidad.

"También se han realizado estudios de mercado y valorando otras alternativas a largo plazo, como la ocupación de un local que Cruz Roja dispone en la ciudad", afirma.

El INSS no entiende el "malestar" del regidor municipal, "cuando ha sido el organismo estatal el que no ha parado de buscar ubicaciones mientras que por parte del Ayuntamiento no recibía ninguna respuesta". El organismo estatal afirma que no fue hasta el pasado lunes cuando tras una conversación telefónica con el subdelegado del Gobierno y la directora provincial del INSS, cuando el alcalde ofreció un local municipal de aproximadamente 40 metros cuadrados, "que únicamente permitiría el traslado de tres funcionarios, y los dos restantes pasarían a Algeciras. Una situación que conllevaría a que la mitad de los servicios que se venían prestando por el INSS en La Línea tuvieran que trasladarse a otra localidad, como se pretendía evitar con la búsqueda de otras alternativas".

El Gobierno señala que tras "incesantes gestiones" realizadas por los representantes de la Administración del Estado en la provincia, no ha sido hasta este miércoles cuando se ha vuelto a ofrecer un nuevo local municipal para el traslado de la oficina de la Seguridad Social en La Línea, "cuyas características tampoco permitirían mantener la plenitud del servicio público que presta el INSS en dicha localidad, objetivo que desde un primer momento ha perseguido esta entidad".