Fegadi denuncia la desatención que sufren sus usuarios por los cortes de los piquetes

El centro polivalente de Fegadi en La Línea ha mostrado su "preocupación" por las consecuencias que la huelga del metal y los cortes de tráfico en el Campo de Gibraltar están provocando en su actividad diaria con las personas con discapacidad y graves afecciones. Francisco Márquez, el presidente de la federación, ha hecho un llamamiento a las administraciones para que tomen medidas ante una situación que, advierte, puede tener consecuencias fatales para muchos de sus usuarios.

"Desde Fegadi estamos muy preocupados con la situación que se ha generado en la comarca con estos disturbios en relación a la libre circulación ya que en el sector de personas con discapacidad física y orgánica y en la atención de los centros nos estamos encontrando con la suspensión de pruebas diagnósticas fijadas desde hace mucho tiempo, personas que no pueden acudir a diálisis ya que no llegan las ambulancias, desatención en los centros porque no llegan los profesionales, personas atrapadas en un transporte durante más de dos horas... Nos encontramos con personas con una discapacidad o afección que están desatendidas", ha denunciado Márquez.

"Pedimos un punto de sensatez a esta situación", ha reclamado el presidente de Fegadi en La Línea. "Todo el mundo tiene derecho a la huelga, por supuesto, pero esto está atentando a derechos fundamentales de personas con discapacidad, a su atención y cuidados".

El dirigente del centro polivalente ha advertido que estos contratiempos con los usuarios "va a generar unas consecuencias que no tendrán solución". Márquez, por ello, ha solicitado "que se resuelva cuanto antes y que las administraciones tomen las medidas adecuadas para restaurar la libre circulación en nuestra comarca".