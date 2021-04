Un empresario comienza una huelga de hambre en La Línea por la paralización de la obra de la calle Rafael de León

El empresario Alfonso Prada, propietario de las tiendas Don Caramelo, iniciará este miércoles una huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de La Línea en protesta por la paralización desde septiembre de las obras de la calle Rafael de León, donde cuenta con un establecimiento. Prada asegura que con la calle en este estado no circulan ni personas ni vehículos, lo que ha supuesto una caída de los ingresos de más del 60% y ha causado que el negocio sea prácticamente inviable.

Su hija es la que regenta este establecimiento. Está embarazada de cinco meses y Alfonso Prada indica que no puede darse de baja porque debido a la delicada situación económica tiene pendientes dos meses de cuotas a la Seguridad Social. "También tenemos a una empleada, pero los ingresos no llegan ni para pagar los gastos. Necesitamos que las obras terminen ya porque el negocio funcionaba muy bien y ahora nos vemos abocados a la ruina", afirma el empresario.

Las obras de peatonalización de la calle Rafael de León, que enlaza la avenida España con la Plaza de la Iglesia, comenzaron en julio de 2020 pero quedaron paralizadas en septiembre y solo queda un pequeño tramo por finalizar. El alcalde, Juan Franco, explicó el pasado mes de marzo, después varias quejas vecinales en las redes sociales, que la paralización de las obras se debe a un trámite administrativo. "El motivo es que en la zona donde tiene que ir soterrados los contenedores, hubo un problema en el proyecto que se redactó. Las obras están financiadas parcialmente con fondos europeos y son bastante estrictos. Pido disculpas a los afectados y espero que el problema se resuelva lo antes posible", indicó el alcalde en un vídeo colgado en su perfil de Facebook el 19 de marzo.

Prada asegura que no ha recibido explicaciones sobre los motivos de la paralización de las obras y que debido al "silencio municipal" emprende esta huelga de hambre a partir de las 8:00 de este miércoles. "No sé si es pasotismo o chulería, pero necesito una respuesta porque estamos desesperados. Mi hija tiene un niño de cuatro años y otro que viene en camino, y su marido está parado. Es su fuente de ingresos y llevamos meses sin que se nos den respuestas o explicaciones", lamenta.

El empresario se muestra dispuesto a aguantar la huelga de hambre durante más de dos semanas. "Yo he jugado al fútbol de joven y me cuido. No sé lo que el cuerpo aguantará, pero creo que puedo aguantar entre 14 o 18 días. A partir de ahí no sé si tendré que plantearme otra cosa. Ese tiempo voy a estar inamovible, solo bebiendo agua. No voy a comer nada. Sería contraproducente y tiraría piedras contra mi propio tejado. Espero que el alcalde se sensibilice y que algún partido pueda apoyarme", afirma el propietario de Don Caramelo.

Prada ya tuvo que cerrar las tiendas que tenía en el entorno del antiguo hospital debido al cierre de este y de la residencia de ancianos de la Diputación, principales sustentos de los establecimientos de la barriada de San Bernardo.