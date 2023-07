El hospital de La Línea llama a donar sangre entre el 1 y 2 de agosto

El hospital de La Línea de la Concepción acogerá una donación especial de sangre y plasma el martes y el miércoles, 1 y 2 de agosto, respectivamente. El horario será de 10:00 a 14:00 el día 1, y de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 el día 2.

La campaña veraniega de donación de sangre pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones son continuas y están en constante aumento. Y es que, la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

Por ello, se sigue necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que, más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 2% restante, a partos y cesáreas.

En estos momentos, se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el O- que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia, y el A negativo.

Además de la cita prevista en el Hospital de La Línea, desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) han previsto para la primera semana de agosto otra colecta en Algeciras.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.