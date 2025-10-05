La Hermandad de Donantes de Sangre de La Línea alerta de caída del 40 % en las reservas y convoca colectas urgentes

La Hermandad de Donantes de Sangre y Órganos de La Línea de la Concepción ha lanzado un aviso urgente a la población ante una caída de hasta el 40% en las reservas de sangre tras el verano. Esta drástica reducción amenaza la atención médica diaria en los hospitales y exige una respuesta rápida de la comunidad local.

Según la organización, la escasez responde a factores estacionales y estructurales: durante el verano disminuye el número de donantes por desplazamientos y temperatura, mientras que el envejecimiento demográfico y la baja reincorporación de jóvenes reducen la base futura de donantes. Esta situación compromete intervenciones quirúrgicas, trasplantes, cesáreas, emergencias y tratamientos oncológicos, que dependen de un suministro estable de sangre.

Para contrarrestar esta crisis, la Hermandad hace un llamamiento especialmente a las personas entre 18 y 65 años, con más de 50 kilos de peso y en buen estado de salud, para que acudan a donar sangre, médula ósea o plasma.

La Línea dispondrá de un punto de donación en la Unión Deportiva, Paseo de Fariñas, con estos horarios:

Lunes 6 de octubre → 17:30 a 21:30

→ 17:30 a 21:30 Martes 7 de octubre → 17:30 a 21:30

→ 17:30 a 21:30 Miércoles 8 de octubre → 17:30 a 21:30

La Hermandad recuerda que las reservas están “bajas” y llama a la población a responder con solidaridad. Asimismo, informa que quienes lo deseen también pueden registrarse para donar medula ósea y plasma, junto con la autorización correspondiente: “La donación es un acto voluntario, rápido y seguro que puede marcar la diferencia para quienes lo necesitan”, apunta la Hermandad.

Con estas jornadas locales, se espera reforzar las reservas del Centro Regional de Transfusión de Cádiz y garantizar que los hospitales disponen de sangre suficiente para responder a emergencias y tratamientos programados.