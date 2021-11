Juan Franco ve con preocupación el incesante aumento de contagios de coronavirus en La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha mostrado preocupado por el incesante incremento de casos de coronavirus en la ciudad, que este martes sigue con la localidad de la comarca con mayor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes con 160,3 casos. Esta cifra sitúa a la ciudad en una situación de riesgo alto tras unos meses de tranquilidad.

Según la información de la que dispone el alcalde, este incremento progresivo de positivos no se está traduciendo en una subida proporcional de hospitalizaciones. Sin embargo, el regidor alerta de que se puede dar esta posibilidad: "Si la población no es responsable y no continúa con las medidas de precaución (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad), nos podemos encontrar con que exista un pico estas Navidades”, manifestó.

Juan Franco, realiza un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los vecinos para frenar este crecimiento, a la espera de conocer si la Junta de Andalucía decidirá en los próximos días alguna medida especial para la ciudad, como cribados masivos o restricciones de algún tipo.