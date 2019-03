Juan Franco saca pecho de su gestión económica en el Ayuntamiento de La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, hizo este miércoles un balance de su gestión económica al frente del Ayuntamiento. De las cifras que el candidato a la Alcaldía por La Línea 100x100 desgranó, destacó dos: la reducción de la deuda en 32 millones después de un incremento de 41 millones en el mandato anterior, y el aumento del gasto público (gastos corrientes e inversiones) de 30 millones (de 2012 a 2014) a 41 (de 2016 a 2018). Además, recordó que la deuda con proveedores está prácticamente a cero, con un periodo medio de pago de los más bajos de la provincia.

“Veníamos de una situación catastrófica porque la corporación anterior no le puso coto a la gestión de épocas anteriores y decidimos afrontar con seriedad este reto”, recordó el regidor, que hizo hincapié en que la mejora económica “no es un fin, sino un medio para tener una ciudad normal”. Puso como ejemplo los cuatro planes de asfaltado que se han llevado a cabo en este mandato con 2,2 millones de euros, con la ayuda del Plan Invierte de la Diputación al 50%, y obras y tareas de mantenimiento por todo el municipio.

Franco reprochó al anterior equipo de gobierno (PSOE-PA) que no atajara la situación económica. “Del 99 a 2011 la gestión económica fue aventurera y sin visos de sostenibilidad. Había que tomar decisiones valientes, pero se optó por dejar de correr el tiempo y nosotros nos vimos obligados a tomar estas decisiones. Nuestro plan económico parecía que lo había firmado Angela Merkel por la política contención del gasto. Cuando nos presentamos no sabíamos que iba a pasar. Nos acogimos a fondos de ordenación que se sacaron para todos los municipios, no eran medidas extraordinarias, sino mecanismos del Gobierno de España que se sacaron para los municipios que estábamos mal. Nosotros fuimos complementándolo con negociaciones duras pero fructíferas con la Diputación, dolorosos recortes en los costes de personal aplicando una sentencia judicial... Estamos haciendo lo correcto, el pueblo lo está valorando y algunos trabajadores municipales que fueron críticos ahora lo valoran porque pueden hacer planes porque el dinero está ingresado. Creo que irán teniendo mejores condiciones de trabajo. Pero todavía nos queda mucho por hacer”, destacó el primer edil.

Con este panorama, el alcalde señala que según los números realizados por el tesorero municipal, la deuda municipal estará totalmente saldada en 2032. “Confío, espero y deseo que sigamos gobernando nosotros, pero si entra el que sea, que siga está senda porque no le queda otra. No nos saltamos regla gasto, pagamos lo más pronto que podemos y Cumplimos plazo pago proveedores. Esperamos que la ciudad recupere la normalidad. Que se hagan las cosas con cabeza y seriedad. Todo está pagado. No hay facturas en el cajón. El que entre no se va a encontrar dos millones de euros de facturas en el cajón como nos vimos nosotros”, recordó el regidor.

Juan Franco anunció que este jueves presentará la liquidación del presupuesto de 2018 con “los mejores resultados económicos de la historia de la ciudad”.