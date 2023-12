Franco sostiene no ver cercano un acuerdo sobre Gibraltar porque quedan "aspectos difíciles"

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha valorado este miércoles que no ve cercana la posibilidad de un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit al entender que quedan "aspectos difíciles" por abordar.

Así lo ha manifestado durante un desayuno navideño con los medios de comunicación donde ha dejado claro que esta es "una cuestión de política exterior" y no quiere que se malinterprete su respuesta "como una deslealtad hacia el Gobierno de España".

Preguntado sobre si ve cercano un acuerdo sobre Gibraltar, como apuntaba hace unas semanas el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, Franco se ha mostrado tajante. "No y ojalá me equivoque", ha dicho a este respecto para aclarar que no es "ni ministro, ni embajador, ni presidente de la Mancomunidad", por lo que no está al tanto de las negociaciones. "Me entero de lo que puedo, información cortita y con sifón", ha añadido.

Franco ha apuntado a una serie de aspectos que, en su opinión, "van a hacer muy difíciles por no decir imposible el acuerdo en el caso de que las posiciones sean las que son". A continuación, ha dejado claro estas son cuestiones de política exterior que actualmente están en negociación y que como alcalde de la ciudad limítrofe con Gibraltar "si hago declaraciones se puede malinterpretar. Creo que he dicho ya más de lo que debía", ha apostillado.