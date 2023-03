Fran Dorado, presentado como candidato de IU a la Alcaldía de La Línea

Fran Dorado ha sido presentado este sábado como candidato de Izquierda Unida (IU) a la Alcaldía de La Línea. Al acto, celebrado en la Unión Cultural y Deportiva Linense, ha acudido un centenar de personas, entre ellos algunos de los principales dirigentes sociales y activistas de la ciudad.

El acto ha estado conducido por la sindicalista de CCOO Manoli Álvarez y ha contado con la participación de Inma Nieto, portavoz de la coalición Por Andalucía y diputada de IU en el Parlamento andaluz y de Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU y exalcalde de Trebujena.

Dorado, que repite como cabeza de lista de IU (en 2019 compareció en coalición con Podemos) ha relatado su trayectoria personal, haciendo notar que problemas que observó a su llegada a la ciudad hace 22 años aún persisten. “Cada vez que viene una tormenta, nos echamos a temblar en esta ciudad porque sabemos que una buena parte de nuestras calles van a anegarse y van a salir regueros de fecales. A la empresa que debería solucionarlo y no lo hace, este Ayuntamiento le ha renovado el contrato”.

El candidato de IU “la política de postureo y de obras ineficaces, mientras los problemas cotidianos continúan” y frente a ello ha propuesto “poner el foco en las personas”, destacando políticas y propuestas en materia de empleo, juventud, medio ambiente, mayores, igualdad y vivienda.

Dorado ha invitado a la ciudadanía linense a no resignarse, a no asumir que “los problemas crónicos, como la falta de oportunidades para nuestros jóvenes o los elevados precios del alquiler, no se solucionen” y ha asegurado que “en aquellas ciudades donde gobierna Izquierda Unida, la calidad de vida mejora sustancialmente”.

Además Dorado ha acusado al alcalde de “mantenerse en silencio ante la saturación de los centros de salud de La Línea o la falta de especialistas en el Hospital”, en lugar de salir en defensa de esos servicios como hacen otros alcaldes.

Jorge Rodríguez ha manifestado que “de nada sirve arrogarse una posible independencia o autonomía local para esta ciudad si la gente que gobierna el ayuntamiento luego pone la soberanía de la ciudadanía y los servicios públicos al servicio de las empresas privadas y los negocios de unos pocos”, criticando las privatizaciones impulsadas por el actual gobierno local.

Sobre el candidato Fran Dorado, ha asegurado que lo avalan “años trabajando con la ciudadanía, los movimientos sociales, los sindicatos, que hacen que este proyecto sea un proyecto de unidad, de confluencia, donde se sientan cómodos y representados muchas personas defendiendo los intereses generales”.

Inma Nieto ha reclamado “hacer de esa singularidad de La Línea, que es un hecho objetivo, no un lamento victimista sino una oportunidad de abrirle paso a una agenda muy concreta de decisiones que hay que tomar de una bendita vez con esta ciudad para recuperar una senda que truncó el cierre de la Verja”.

La diputada andaluza ha calificado a Fran Dorado “de un tío moderno y con un fuerte vínculo con La Línea, con una forma de estar en política cabal y sensata, que sabe lo que dice, no insulta, no se tira al fango ni la espectacularización de la política a falta de argumentos y de compromiso” y ha considerado que esa forma de hacer política es la única que permite “tener un ayuntamiento capaz de canalizar sentimientos, preocupaciones y movilizaciones que le den una vuelta a decisiones negativas”.

“La Línea no se va a arreglar con victimismo ni creando animadversión con otras ciudades ni lamentándose de la mala suerte que hemos tenido, sino con una agenda política muy clara, con decisiones con mucho criterio, una interlocución con otras administraciones gobierne quién gobierne, y una complicidad estrecha con unos de los tejidos sociales más vivos de Andalucía”, mostrándose crítica con las actuales actitudes y discursos del gobierno municipal.