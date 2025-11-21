Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025

Los linenses se volcaron este viernes con su X Ruta de la Tapa. Desde el miércoles las calles del centro y muy especialmente en la Plaza Fariñas, se habían visto muy animadas por esta iniciativa que ya ha echado raíces en La Línea, pero en el arranque del fin de semana el número de personas que acudían a los puntos participantes o que seguían las actividades paralelas se multiplicó.

Veintidós bares y restaurantes ofrecen hasta el domingo sus creaciones culinarias, buscando no sólo el reconocimiento del público, sino también el del jurado profesional, que dictaminará la tapa vencedora.

En esta ocasión, la Ruta de la Tapa, que pretende dinamizar el centro de la ciudad, colabora con la Fundación Márgenes y Vínculos y su proyecto de acogimiento familiar.