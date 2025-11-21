Gastro
El restaurante de Algeciras con un 4,8 en Google y más de 1.000 reseñas
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero

Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025

Veintidós bares y restaurantes ofrecen hasta el domingo sus creaciones culinarias

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 21 de noviembre 2025 - 20:16

Los linenses se volcaron este viernes con su X Ruta de la Tapa. Desde el miércoles las calles del centro y muy especialmente en la Plaza Fariñas, se habían visto muy animadas por esta iniciativa que ya ha echado raíces en La Línea, pero en el arranque del fin de semana el número de personas que acudían a los puntos participantes o que seguían las actividades paralelas se multiplicó.

Veintidós bares y restaurantes ofrecen hasta el domingo sus creaciones culinarias, buscando no sólo el reconocimiento del público, sino también el del jurado profesional, que dictaminará la tapa vencedora.

En esta ocasión, la Ruta de la Tapa, que pretende dinamizar el centro de la ciudad, colabora con la Fundación Márgenes y Vínculos y su proyecto de acogimiento familiar.

Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
1/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
2/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
3/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
4/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
5/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
6/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
7/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
8/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
9/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
10/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
11/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
12/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
13/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
14/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
15/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
16/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
17/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
18/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero
Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025
19/19 Fotos de la Ruta de la tapa de La Línea 2025 / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats