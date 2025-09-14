Fotos de los murales de Sam3 y MariaDie en Graffitivy, jornadas del grafiti en La Línea

Los artistas urbanos Sam3 y MariaDie han dejado su huella permanente en La Línea con sendos grafitis dibujados en el marco de la primera edición de Graffitivy, jornadas dedicadas a esta expresión artística.

Entre el jueves y este domingo los dos artistas de reconocido prestigio han plasmado su creatividad en dos concurridos espacios urbanos linenses. Sam 3 ha plasmado una larga serpiente llena de perfiles de figuras humanas junto al colegio Inmaculada mientras que MariaDie ha dibujado dos rostros femeninos sobre una fachada en la Plaza Cruz Herrera.

Además, Graffitivy ha contado con una exposición conjunta y una charla pública que ha permitido al público acercarse a sus técnicas, influencias y reflexiones sobre el arte urbano como motor de cambio social. El evento ha estado organizado por Reiniciarte, en colaboración con el Ayuntamiento de La Línea y con el patrocinio de la Diputación de Cádiz.