Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea
Del 11 al 14 de septiembre, nueve países comparten gastronomía, música y actividades en un evento abierto al público
La Línea vive entre el jueves y el domingo cuatro días de intercambio cultural en el corazón de la ciudad. La Plaza Fariñas acoge la primera edición del Festival Internacional de las Culturas, una cita que reunirá a representantes de nueve países con propuestas que abarcan desde la gastronomía hasta la música en directo, bajo el lema “Cultura sin Fronteras”.
Cada jornada ofrecerá la posibilidad de recorrer diferentes tradiciones culinarias —con platos típicos y cervezas internacionales— y disfrutar de un escenario que reunirá once actuaciones de estilos tan diversos como el flamenco, el tango, el son cubano, el ballet ucraniano o la cumbia brasileña.
1/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
2/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
3/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
4/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
5/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
6/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
7/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
8/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
9/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
10/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
11/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
12/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
13/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
14/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
15/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
16/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
17/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
18/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
19/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero
20/20Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea/Manu Romero