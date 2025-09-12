Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea

Del 11 al 14 de septiembre, nueve países comparten gastronomía, música y actividades en un evento abierto al público

La Línea vive entre el jueves y el domingo cuatro días de intercambio cultural en el corazón de la ciudad. La Plaza Fariñas acoge la primera edición del Festival Internacional de las Culturas, una cita que reunirá a representantes de nueve países con propuestas que abarcan desde la gastronomía hasta la música en directo, bajo el lema “Cultura sin Fronteras”.

Cada jornada ofrecerá la posibilidad de recorrer diferentes tradiciones culinarias —con platos típicos y cervezas internacionales— y disfrutar de un escenario que reunirá once actuaciones de estilos tan diversos como el flamenco, el tango, el son cubano, el ballet ucraniano o la cumbia brasileña.