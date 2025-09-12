Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea
Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero

Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea

Del 11 al 14 de septiembre, nueve países comparten gastronomía, música y actividades en un evento abierto al público

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 12 de septiembre 2025 - 23:07

La Línea vive entre el jueves y el domingo cuatro días de intercambio cultural en el corazón de la ciudad. La Plaza Fariñas acoge la primera edición del Festival Internacional de las Culturas, una cita que reunirá a representantes de nueve países con propuestas que abarcan desde la gastronomía hasta la música en directo, bajo el lema “Cultura sin Fronteras”.

Cada jornada ofrecerá la posibilidad de recorrer diferentes tradiciones culinarias —con platos típicos y cervezas internacionales— y disfrutar de un escenario que reunirá once actuaciones de estilos tan diversos como el flamenco, el tango, el son cubano, el ballet ucraniano o la cumbia brasileña.

Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea
1/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
2/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
3/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
4/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
5/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
6/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
7/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
8/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
9/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
10/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
11/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
12/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
13/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
14/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
15/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
16/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
17/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
18/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
19/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero
20/20 Las fotografías del I Festival Internacional de las Culturas en La Línea / Manu Romero

