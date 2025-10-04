Una fotografía de Rubén Vázquez Trujillo ilustrará el cartel de la Semana Santa de La Línea 2026

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea de la Concepción ha celebrado este sábado el concurso para la elección del cartel oficial de la Semana Santa 2026, uno de los actos más esperados dentro del calendario cofrade de la ciudad. Tras la deliberación, el jurado decidió otorgar el primer premio a la obra Cortejo, realizada por el fotógrafo Rubén Vázquez Trujillo, quien será el encargado de ilustrar el cartel anunciador de la Semana Santa linense del próximo año.

En esta edición se han presentado un total de 25 obras, que han sido valoradas por un jurado compuesto por siete miembros designados para la ocasión. El tribunal ha destacado el alto nivel artístico y la gran calidad de todas las propuestas recibidas, lo que ha hecho especialmente difícil la elección final.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha subrayado que con esta elección “se da un paso más en los preparativos de la próxima Semana Santa, una de las citas más esperadas y de mayor arraigo en nuestra ciudad”.

Tras conocer el fallo, Rubén Vázquez expresó su satisfacción a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de agradecimiento y emoción: “Me siento súper feliz e ilusionado al saber esta mañana de la obtención del primer premio en el concurso para la elección del cartel oficial de la Semana Santa 2026 de La Línea de la Concepción. Para mí, todo un honor y una satisfacción que mi fotografía ‘Cortejo’ ilustre tan emblemático cartel.”

El autor también tuvo palabras de reconocimiento para los demás participantes y para quienes lo animaron a concursar: “Quisiera saludar y felicitar muy afectuosamente al resto de participantes, dar las gracias a mi amigo Miguel Lorenzo por animarme a participar, y al Consejo Local de Hermandades y Cofradías y a los miembros del jurado por detenerse en mis fotografías. Seguimos trabajando, seguimos aprendiendo.”