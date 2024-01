Una familia de La Línea se salva de una tragedia al huir de su casa por un escape de gas

Una familia de La Línea se salvó de una tragedia en su propia casa en la noche del domingo al lunes gracias a su rapidez en abandonarla al darse cuenta de que algo raro pasaba, porque empezaron a sentir todos los síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono.

Los cuatro miembros de la familia, la madre, el padre y dos hijos, pudieron salir con una intoxicación leve "por suerte", afirma el Consorcio Provincial de Bomberos, que se desplazó a la vivienda en la barriada Sagrado Corazón y constató que el gas procedía de la combustión de un termo que no tenía tubo de evacuación de gases.

Al darse cuenta del los efectos -estaban mareados y aturdidos- los cuatro miembros de la familia salieron de la casa a toda prisa y fueron allí atendidos por los servicios sanitarios, que tuvieron que aplicarles oxígeno.

Los Bomberos del Parque de La Línea, con una autobomba urbana pesada, inspeccionaron la vivienda con el detector de gases y comprobaron que el piso de arriba estaba inundado por el monóxido. Ventilaron el lugar con el turbo ventilador y abrieron ventanas hasta que dejó de detectarse el gas.

Los ocupantes se trasladaron después de aquello a dormir en la casa de un familiar. Por la mañana pudieron volver después de que los bomberos volvieran a la vivienda para una nueva medición que dio negativo.

El Consorcio Provincial recuerda tras este amago de tragedia que "la normativa es clara". "Instalación y mantenimiento por personal autorizado. (termo) instalado en un lugar estanco y lo básico, estancia ventilada y con tubo de evacuación de gases que aquí no había". "La prevención y la suerte no juegan en la misma liga. No más imprudencias. Te va la vida", sentencia los bomberos.