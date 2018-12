El Ejército elogia al alcalde de La Línea por el acto del Día de la Constitución

El alcalde de La Línea, Juan Franco, insiste en que la brillantez, el respeto al protocolo y la coordinación marcaron la celebración del acto institucional del Día de la Constitución, el pasado 6 de diciembre en la ciudad, frente al falso bulo del desplante a un grupo de militares que nunca se produjo.

Como publicó Europa Sur el sábado, un vídeo grabado aquella mañana atribuía al alcalde un supuesto desaire a un grupo de militares del Ejército de Tierra minutos antes del acto de homenaje a los 40 años de la Constitución Española. En el vídeo se ve a una formación de militares situados en la Avenida de España frente a los Jardines Municipales cuando un hombre con traje azul marino y corbata pasa por delante de la formación sin pararse. Quien graba el vídeo comenta erroneamente que se trata del alcalde, lo que de haber sido cierto hubiera supuesto un error de protocolo por no parar a saludar a la formación.

La viralización del vídeo provocó una lluvia de críticas hacia Juan Franco por unos hechos que nunca protagonizó aunque un portal nacional de internet ha dado por buena la versión del desplante que Europa Sur había desmontado horas antes.

El regidor linense ha subido en las últimas horas un nuevo vídeo a su perfil en las redes sociales en el que un mando militar se dirige a las autoridades civiles al término de la celebración. En el vídeo, correspondiente al portal local de noticias La calle Real, el militar se deshace en elogios hacia la ciudad linense y también hacia la brillantez de la celebración. "Es un honor contar con su presencia. Lo que hemos visto hoy aquí es un ejemplo de coordinación entre autoridades civiles y las fuerzas armadas. Empezando por el señor alcalde, mi más sincero agradecimiento porque esta parada militar y el acto hayan sido posibles", resalta el militar.

Juan Franco ya comentó a este periódico el fin de semana que no hubo desplante porque, sencillamente, no pasó por delante de los militares. "Nada de eso sucedió. Yo estaba con el teniente coronel del Grupo SAM que organiza el acto en el interior de los Jardines Municipales. Y luego acudimos al acto respetando escrupulosamente el protocolo de la organización, el propio Grupo SAM. He recibido quejas en las redes sociales. Yo no pasé por delante de los militares", relató Franco consultado por este periódico.