Fallece Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado más controvertido que aspiró a la alcaldía de La Línea en 2003

Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado más mediático y controvertido del panorama judicial español, falleció este jueves 16 de octubre en Madrid a los 75 años. Según confirmaron fuentes próximas al letrado, murió en el Hospital Central de la Cruz Roja tras varias semanas de ingreso.

Nacido en la capital el 16 de octubre de 1952, Rodríguez Menéndez se convirtió en uno de los juristas más conocidos del país durante las décadas de los 80 y 90. Su carrera estuvo marcada por la defensa de figuras tan polémicas como 'El Dioni', 'La Dulce Neu' o los policías implicados en la desaparición de 'El Nani'. Su estilo directo y su constante presencia mediática lo catapultaron a la crónica judicial y televisiva, donde se convirtió en un personaje recurrente.

Sin embargo, la trayectoria de Rodríguez Menéndez también fue sinónimo de controversia. Condenado por diversos delitos y protagonista de episodios mediáticos, como la difusión de un vídeo contra el periodista Pedro J. Rodríguez, el abogado huyó del país durante varios años para eludir las causas que pesaban sobre él hasta su prescripción.

Un incursión fugaz en la política

Su nombre también quedó asociado a la vida política del Campo de Gibraltar. En las elecciones municipales de 2003, Rodríguez Menéndez se presentó como candidato a la alcaldía de La Línea de la Concepción por el Partido Socialista de la Justicia (PSJ), formación que él mismo había fundado. La candidatura obtuvo 687 votos, aproximadamente el 2% del total, en el marco de una estrategia más amplia de implantación del partido en catorce municipios andaluces, además de Ceuta y Melilla.

Durante la campaña, prometió "limpiar la imagen de La Línea" y desvinculación de su reputación ligada al contrabando y al narcotráfico. No obstante, su irrupción en la política local fue percibida como un movimiento desconectado de la realidad linense, en un contexto marcado por la especulación urbanística y la cercanía con Gibraltar, que entonces experimentaba un auge económico.

Aunque su paso por la política fue breve, la candidatura de Rodríguez Menéndez se mantuvo como uno de los episodios más singulares de la historia reciente de La Línea. El abogado, que además fundó su propio medio de comunicación y llegó a adquirir el desaparecido diario Ya, mantuvo siempre un papel controvertido en la esfera pública, navegando entre la notoriedad mediática y la polémica judicial.

Con su muerte se cierra una etapa protagonizada por uno de los personajes más polémicos y mediáticos del foro español, cuya influencia también dejó huella en la vida política del Campo de Gibraltar, aunque de manera fugaz.