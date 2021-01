Los exdirectores de colegios de La Línea respaldan la decisión de faltar a clase por el coronavirus

El colectivo de directores jubilados de centros educativos de La Línea han mostrado en un comunicado su total apoyo a los directores y profesores, a los que entienden que no se les reconoce el esfuerzo que están realizando en la actual situación por la alta incidencia del coronavirus. También rechazan la amenaza de la apertura de protocolos de absentismo al 90% del alumnado y respaldan la decisión adoptada por la amplia mayoría de padres.

"Después de haber dedicado toda nuestra vida a la enseñanza en nuestro pueblo, no podemos permanecer más tiempo al margen de la difícil situación por la que atraviesa la educación en nuestra localidad y consideramos necesario que la opinión pública conozca nuestro posicionamiento", señala el comunicado.

Los exdirectores muestran su "solidaridad y apoyo total" al colectivo de directores y a todo el profesorado, que "por parte de la administración educativa, no sólo no se les reconoce el esfuerzo que están realizando desde que se inició la pandemia, sino que se ven presionados recibiendo instrucciones por parte de la inspección educativa que se realizan verbalmente y no por escrito, como es lo correcto y habitual"

El colectivo también condena la amenaza de apertura de protocolos de absentismo al 90% del alumnado linense, que está faltando a clase por la alta incidencia del coronavirus en la ciudad, "ya que evidentemente su inasistencia no viene motivada por desinterés familiar, sino por una situación de alarma sanitaria que no quieren aplicar en los centros, pero si en todas las demás actividades. Insistimos en el término amenaza, ya que solo pretenden amedrentar a las familias linenses, porque de sobra son conscientes de la imposibilidad dada la falta de recursos de tramitar paralelamente once mil expedientes".

Los directores jubilados también quieren transmitir a los padres que la Administración ha colocado a los educadores "entre la espada y la pared" al encargarles verbalmente "que sean ellos los que comuniquen a las familias que les van a injustificar las ausencias de sus hijos y prohibiéndoles la práctica de la enseñanza telemática". Para los antiguos docentes, este punto es muy importante porque "deja muy claro que los centros no son los responsables del despropósito que estamos viviendo".

En el escrito también se denuncia la situación de "abandono" que están dejando a miles de alumnos al prohibir que se les imparta la enseñanza telemática, "cuando la totalidad de la comunidad educativa lo demanda sin fisuras".

El colectivo traslada su adhesión y solidaridad al conjunto de padres y madres "que responsablemente no está llevando a sus hijos a los centros educativos. La salud de los niños y de todas sus familias debe estar por encima de la sinrazón de los que lamentablemente, desde muy lejos de nuestra realidad, deciden, guiados por otros intereses, sobre nuestras vidas".

Los exdirectores muestran su deseo de que la situación sanitaria mejore lo antes posible y que los centros puedan volver, al menos, a la nueva normalidad, "que teníamos en el primer trimestre, cuando las familias linenses apostaron claramente por la enseñanza presencial".