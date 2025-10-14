La Línea estrena el 'Cruyff Court' en Los Junquillos, un recinto deportivo para la inclusión y la convivencia

El deporte como una actividad clave para mantenerse en forma y socializar. La barriada de Los Junquillos en La Línea ha estrenado este martes un nuevo Cruyff Court, un campo de fútbol de uso libre que nace de la alianza entre la Fundación Cruyff y la Fundación La Caixa, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento linense. El nuevo espacio deportivo busca fomentar la inclusión y la transformación social de la juventud a través de los valores esenciales de la práctica deportiva.

Este campo de futbol en Los Junquillos es el decimotercero de los recintos impulsados en España. La iniciativa prioriza zonas singulares con el objetivo de convertir el deporte en un motor de cambio positivo. El Ayuntamiento ha facilitado la construcción mediante la cesión del terreno y se compromete a colaborar en el mantenimiento y la dinamización de actividades.

La inauguración ha contado con la presencia de Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación de Cádiz y concejal del Ayuntamiento de La Línea; Alejandro Rodríguez, delegado de Deportes; Zuleika Molina, teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Línea; Susila Cruyff, presidenta de la Fundación Cruyff; Pati Roura, directora de la Fundación Cruyff; Mirian Mateos, delegada en Andalucía y Ceuta de la Fundación La Caixa y Paco Ramos, director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva.

Susila Cruyff, hija del mítico futbolista y entrenador Johan Cruyff, recordó la filosofía de su padre al impulsar estos espacios: “Mi padre nació en un barrio humilde de Ámsterdam y siempre soñó con que todos los niños y niñas, en todos los barrios, tuvieran un sitio público, gratuito y seguro para jugar y divertirse. Un lugar para hacer amistades y aprender de la vida a través del deporte y las catorce Reglas de Johan Cruyff”.

Mirian Mateos, de la Fundación La Caixa, destacó el valor de la cooperación: “Uno de nuestros valores es ‘jugar juntos’. La Fundación La Caixa se une a la Fundación Cruyff para impulsar estos proyectos, reforzando la educación y el deporte para el disfrute de todas las personas”. Este campo es el segundo de la provincia de Cádiz. Paco Ramos, de CaixaBank, reafirmó la convicción de la entidad en el deporte como “elemento de transformación social y de inclusión muy importante”.

Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación de Cádiz y concejal, valoró la llegada del proyecto: “Ha costado varios años de trabajo para ubicarlo en una barriada de nuestra población, pero ya es una realidad. Esperamos que sirva para educar en valores, los que tiene el deporte, y que se disfrute de esta instalación”.

El Cruyff Court no es solo una instalación, sino un programa social. Zuleika Molina, delegada de Asuntos Sociales, subrayó que la iniciativa “no finaliza con la creación de la pista, sino que tiene ese componente social que ahora nos toca liderar”. En ese sentido, la Fundación Cruyff ha capacitado a un trabajador municipal y a un profesor local para garantizar que el espacio “tenga vida” y que se organicen competiciones donde los jóvenes de Los Junquillos puedan “competir de forma saludable” y hacer crecer las instalaciones.

Alejandro Rodríguez, concejal de Deportes, apuntó que disponer de un nuevo espacio deportivo “es un paso más en la línea del Ayuntamiento por traer el deporte a los barrios”.

Los Cruyff Courts son pequeños campos de fútbol que buscan recuperar el rol de los antiguos espacios de barrio como puntos de encuentro y aprendizaje de valores como la responsabilidad, el respeto y el juego en equipo, promoviendo además hábitos saludables. La iniciativa integra los proyectos específicos ‘Salid y disfrutad 6vs6’, un campeonato para jóvenes, y el Community Program, que forma a jóvenes líderes para organizar sus propios torneos, fomentando así la implicación y el compromiso comunitario.

Un ejemplo de este impacto es el de Cecilia Mateos, embajadora de la fundación en esta jornada. Cecilia, que hace nueve años fue jugadora en el Cruyff Court de El Puerto de Santa María, ha desarrollado una carrera futbolística en equipos como el Málaga y el Betis. “El deporte une a las personas, sin importar el carácter, el color de piel, ni el tipo de vestimenta. Nos hace crecer y disfrutar juntos”, destacó, señalando la importancia de la convivencia. La directora de la Fundación, Pati Roura, presentó a Juan, un niño del barrio que ya disfruta del campo, ejemplificando que cualquier joven podría ser la próxima figura inspiradora del proyecto. El exfutbolista local Ismael Chico, referente del fútbol linense, también expresó su satisfacción por el nuevo campo, recordando la dificultad de practicar deporte en su juventud en la barriada de La Atunara.

La Línea se suma así a una red de espacios que, más allá de la actividad física, aceptan el reto de fomentar la implicación y el compromiso de los jóvenes, ofreciéndoles la posibilidad de descubrir y desarrollar sus talentos y cualidades para que se conviertan en referentes y modelos de otros menores de su entorno.