La Línea se adhiere a una declaración institucional para la erradicación del VIH como problema de salud pública

El Ayuntamiento de La Línea, a través de su concejal y delegada municipal de Salud, Zuleica Molina, ha participado este lunes en Cádiz en una reunión entre representantes municipales y la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, con el objetivo de implicar a la provincia en la respuesta al VIH, siguiendo el guion marcado por la Declaración de París para la Erradicación del VIH como problema de Salud Pública en el año 2030.

La ciudad de Sevilla ha sido la elegida para la celebración, el próximo 11 de octubre, de una reunión mundial de Ciudades Fast-Track, bajo el lema Leading Together, Liderando Juntos, para impulsar la implicación de la comunidad en la atención al VIH. Durante este Congreso se firmará la Declaración de Sevilla, un texto que, en línea con el lema, reafirmará la participación de las comunidades en la respuesta a esta enfermedad.

La reacción de las corporaciones locales frente al VIH, y la actuación conjunta frente al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, está contemplada en el Plan Nacional de Prevención y Control del VIH y otras ITS 2021-2030 de la recientemente creada División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis (DCVIHT), en el Ministerio de Sanidad. Se trata de un elemento clave para la respuesta al VIH, debido a su carácter eminentemente urbano.

La iniciativa Fast-Track Cities se enmarca en una red global integrada por ciudades y municipios de todo el mundo y por cuatro socios principales: la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA (IAPAC), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA), las Naciones Unidas Programa de Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la Ciudad de París.

Los alcaldes y representantes municipales adscritos a la Declaración de París declaran a sus ciudades como Ciudades Fast-Track (ciudades de vía rápida) que se vincula a un conjunto de compromisos. En su cuarta revisión de abril de 2021, la declaración incluye la integración de las infecciones de transmisión sexual (ITS), la tuberculosis (TB) y las hepatitis virales.

Desde la firma de la Declaración de París en el año 2014, el esfuerzo conjunto de muchas ciudades en todo el mundo, entre ellas 38 municipios españoles, ha supuesto un antes y un después en la respuesta a nivel local a la epidemia de VIH.