Un grupo disfrazado de policías y guardias civiles asalta varias casas en Santa Margarita

La zona de Santa Margarita vuelve a verse sacudida por el narcotráfico. En esta ocasión, por una banda especializada en vuelcos, 8 o 9 personas que esta madrugada han asaltado tres viviendas en busca de droga.

Los asaltantes, como en otras ocasiones, se hicieron pasar por agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Llevaban chalecos reflectantes y llegaron a las viviendas en tres vehículos con las luces habituales en los coches de las fuerzas de seguridad y las matrículas tapadas.

Entraron en las tres casas al mismo tiempo, apuntando a sus moradores con armas de fuego y preguntando dónde estaba la droga. Rápidamente registraron las casas, levantando las camas.

La Policía Nacional está investigando si las personas que allí residen tienen vínculos con el narcotráfico, algo de lo que no han encontrado indicios. Los moradores de las casas no tienen vínculos entre sí. No se ha encontrado droga alguna.

Ayer mismo la Guardia Civil anunciaba la desarticulación de una organización dedicada a robar droga a otros narcotraficantes simulando ser fuerzas de seguridad. También hace unos días el Instituto Armado detuvo a un presunto narco en Santa Margarita tras registrar varias viviendas.