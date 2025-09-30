Diez nuevos agentes se incorporan a la Policía Local de La Línea

El Ayuntamiento de La Línea ha resuelto nombrar como funcionarios de carrera a diez aspirantes que superaron la convocatoria de plazas de Policía Local, correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2021/2022 y 2023.

El proceso culmina tras la finalización del curso de formación realizado en la Escuela de Policía Local de Los Barrios, paso imprescindible junto a la superación previa de un curso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), escuelas concertadas o Escuelas de Policía Local. La toma de posesión de los nuevos agentes tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre.

Los diez policías locales pasan así a integrarse en la categoría de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, en la escala de Administración Especial y subescala de Servicios Especiales.

El camino hasta alcanzar esta plaza exigió a los aspirantes superar un concurso de oposición que incluyó un examen teórico, pruebas de aptitud física y un examen psicotécnico de carácter obligatorio y eliminatorio. Posteriormente, afrontaron una prueba práctica de conocimientos y un reconocimiento médico.

Con esta incorporación, la plantilla de la Policía Local de La Línea se verá reforzada con nuevos agentes preparados para afrontar los retos de seguridad ciudadana en el municipio.