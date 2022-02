Juan Franco a Mario Fernández: "Se va una de las personas más importantes del trabajo que estamos realizando"

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha dedicado unas cariñosas palabras a Mario Fernández, teniente de alcalde y vicepresidente de la Diputación, que este lunes ha confirmado que deja la política para emprender un nuevo reto profesional.

"El de hoy es un día de sentimientos encontrados. Mario Fernández, una de las personas más importantes en el trabajo que estamos desarrollando en estos años, abandona la política activa. Atrás queda una labor sencillamente brillante con resultados que han quedado a la vista de todos. Enhorabuena por ello, Mario", indica Franco en su perfil de Facebook.

"Debo reconocer que, por un lado, me alegro profundamente por el paso tan valiente que acaba de dar. A partir de ahora, se abren para él unas importantes perspectivas de crecimiento personal y profesional. Pero por otro lado, se nos va un amigo y un trabajador honesto e incansable. No será fácil cubrir su hueco. Muchísima suerte en esta nueva andadura y lo mejor de todo es que tendré un amigo para siempre. Muchísimas gracias por tu paciencia, por tu trabajo y por todo lo que me has enseñado en este tiempo. Un abrazo grande", finaliza el escrito de Juan Franco a Mario Fernández.