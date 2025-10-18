Denuncian daños en el Fuerte de Santa Bárbara de La Línea durante las obras de restauración

La Asociación 3 de Noviembre de 1730 y Verdemar Ecologistas en Acción han denunciado ante la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía los supuestos daños que las obras de restauración están causando en el Fuerte de Santa Bárbara de La Línea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985.

Según ambas entidades, los trabajos actualmente en ejecución estarían afectando gravemente al patrimonio original del monumento, ya que se están machacando y enterrando piedras históricas del propio BIC dentro del recinto, además de depositar materiales y restos de cantera —algunos pertenecientes a la estructura original— en la Zona Marítimo Terrestre, fuera del perímetro protegido.

Los colectivos consideran que estas actuaciones suponen una alteración del patrimonio histórico y del entorno protegido, lo que podría vulnerar la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por ello, han solicitado a la Junta la paralización inmediata de las obras que estén afectando al monumento y la apertura de un expediente informativo y sancionador para depurar posibles responsabilidades.

El Fuerte de Santa Bárbara, levantado en el siglo XVIII, fue una de las principales defensas costeras durante el Gran Sitio de Gibraltar (1779-1783) y constituye un símbolo del patrimonio histórico y militar de La Línea de la Concepción. Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto de conservación y musealización, con vistas a convertirse en un futuro museo arqueológico.

Tanto la Asociación 3 de Noviembre de 1730 como Verdemar han insistido en la necesidad de que cualquier intervención se realice bajo supervisión arqueológica y con total transparencia, garantizando el respeto a la integridad del monumento y la preservación de un enclave considerado clave en la historia local y del Campo de Gibraltar.