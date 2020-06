El contrabandista gafe: detenido con 10.000 cajetillas de tabaco a la salida de un garaje

La escena comienza con un contrabandista saliendo de una vivienda. El hombre no tiene su día, pero no se percata hasta que se encuentra con dos policías vigilantes de patrulla por la zona. Resultado, el gafe termina detenido y los agentes, con nada menos que 10.000 cajetillas de tabaco de contrabando incautadas. La escena no corresponde a una película. Es tan real que ha sucedido este miércoles en La Línea.

La fuerzas de seguridad tienen años de experiencia en montar complejas operaciones contra el contrabando de tabaco de Gibraltar en distintos puntos de Andalucía que arrojan resultados constantes. Este jueves, sin ir más lejos, la Guardia Civil se ha incautado de 3.500 cajetillas tras realizar un dispositivo en la AP4, en Sevilla. Pero otra veces, la fortuna hace que la propia vigilancia de las fuerzas de seguridad lleve a los contrabandistas ante los ojos de los agentes por pura causalidad.

En La Línea, este jueves, un hombre salía de un garaje con un vehículo y levantó las sospechas de una patrulla de la Policía Nacional que hacía su ronda por la zona. Literalmente se toparon con el hombre. El resultado fue la detención del individuo, como presunto autor de un delito de contrabando, y la aprehensión del tabaco de diferentes marcas. Sí, es cierto, fue por casualidad. Por la mala suerte del delincuente o la buena de los policías. Pero vale igual. Y si no se realizaran esas patrullas jamás hubiera ocurrido. 10.000 cajetillas ilegales estarían circulando ya camino de quién sabe dónde.