El congreso nacional de diabetes premia a Residentes del Hospital de La Línea

El Hospital de La Línea, perteneciente al área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, ha recibido un premio por la descripción del diagnóstico de enfermedad renal crónica o diabética en el mundo real de un área sanitaria que ha realizado su grupo de Especialistas Internos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

Los profesionales presentaron una comunicación en la que evaluaban el grado de insuficiencia renal en personas mayores de 45 años, con y sin diabetes, en el Primer Congreso Nacional de la Fundación Redgdps, la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud, que le ha otorgado el tercer premio.

La especialista María de los Ángeles Rodríguez fue la encargada de realizar la presentación en la que, tras desarrollar un estudio minucioso con la población de su Área de Gestión Sanitaria, se evaluaba el grado de insuficiencia renal en personas mayores de 45 años con y sin diabetes, llegando a la conclusión de que los profesionales de Atención Primaria tienen una importante labor tanto en la detección como del cuidado de la enfermedad renal crónica.

El estudio recoge que la población sin diabetes es sensiblemente más joven que aquella que tiene la enfermedad y que la edad es un factor muy importante para la evaluación de la enfermedad renal crónica.

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este lleva años desarrollando diferentes iniciativas relacionadas con la diabetes. Ejemplo de ello es un proyecto de investigación para desarrollar un modelo predictivo como herramienta para el cribado precoz de la diabetes gestacional.

Datos sobre la Diabetes

Según datos de la Sociedad Española de Diabetes, la prevalencia de la enfermedad en la población mayor de 18 años a nivel nacional es del 13,8% y en Andalucía, del 15%, la segunda tasa más alta de Europa. En la comunidad autónoma, aproximadamente 780.000 conocen este diagnóstico (prevalencia de diabetes conocida).

Casi un tercio de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como por ejemplo un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal, una ceguera o la amputación de miembros inferiores.

Estas complicaciones reducen la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios asociados a la enfermedad.