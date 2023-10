Comienza en La Línea la instalación de un punto de avistamiento responsable de cetáceos

La instalación de un nuevo punto de avistamiento de cetáceos en la playa de Santa Bárbara, en La Línea, comenzó la semana pasada. La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, calcula que estará finalizado durante este mes de octubre.

Situado en la pasarela de madera sobre el fuerte de Santa Bárbara, esta instalación mejora y amplía la actualmente existente con un mirador dotado de pérgola de protección y una nueva caseta de vigilancia, además de cartelería en español e inglés sobre las especies marinas que pueden divisarse.

Esta instalación está subvencionada en su totalidad por la Fundación Cepsa y se engloba en el proyecto local municipal para convertir a La Línea de la Concepción en un referente del avistamiento responsable de cetáceos, del que también forma parte la reconstrucción del esqueleto de un rorcual común, trabajo financiado por la Diputación de Cádiz y diferentes actividades a cargo de Ecolocaliza, Citizens by planet y Ecowildlife con el proyecto Keep The whales in La Línea.

Ñeco considera que el punto de avistamiento “es un impulso para potenciar una imagen positiva de la ciudad y revalorizar sus recursos naturales como punto estratégico mundial para la observación de mamíferos marinos”. La edil también remarca la idoneidad de los avistamientos desde tierra, “totalmente respetuosos con la fauna, al no provocar ningún estrés a los animales”.