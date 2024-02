Los cofrades linenses protagonizan un intenso comienzo de Cuaresma

La Línea está viviendo un fin de semana cofrade intenso cuyo acto central tuvo lugar el pasado viernes en el Vía Crucis del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, en el que se congregaron todas las Hermandades de Penitencia, Gloria y Sacramentales de la ciudad. En la semana entrante los actos principales tendrán lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol, con la mirada puesta en el Cautivo (Medinaceli).

El viernes se celebró el Vía Crucis del Consejo. Minutos antes del inicio, y con todo preparado para su salida del templo, comenzó a llover. Por ello se rezaron nueve estaciones en el interior de la Iglesia. De la X a la XIV estaciones se realizaron por las calles adyacentes.

La imagen de Jesús de la Penas fue la que presidió el acto y la organización fue dirigida por la Hermandad de María Santísima de los Dolores. Las meditaciones a cada una de las estaciones fueron realizadas por Francisco Roldán Jurado, arcipreste de la ciudad y director espiritual del Consejo Local. Dicho acto también contó con la presencia del Reverendo Padre Nelson Rodrigo Orozco Gómez, párroco de San Pedro y director espiritual de la Hermandad del Perdón.

Este sábado las calles del barrio de San José vivieron un emotivo Vía Crucis presidido por la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto. El Reverendo Juan Carlos Pérez Jiménez, director espiritual de esta Hermandad, fue quien dirigió el rezo de dicho acto.

Asimismo, en el Santuario de la Inmaculada, enmarcado dentro de los actos especiales que está organizando la Hermandad de María Santísima de los Dolores en la celebración de sus CXXV Aniversario, se llevó a cabo un acto de Meditaciones ante Nuestro Padre Jesús de las Penas con la intervención del reverendo Francisco J. Ferrer Serrano, OSST Comunidad de Padres Trinitarios de Algeciras; Alicia María Gutiérrez Leiva, primera mujer que formó parte de una junta de gobierno perteneciente a esta Real Hermandad, primera vestidora de la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas. Alberto González Carbonell, antiguo hermano mayor de la Hermandad y de gobierno de la Hermandad del Rocío de nuestra localidad.

Este fin de semana también se desarrollan dos exaltaciones:

• 24 de febrero, XXIII Exaltación de María Santísima de la Estrella por Aurelio Torres García. A las 20:00 en la Parroquia de Santiago.

• 25 de febrero Darío de Cózar Moya, realizará la Exaltación a la Virgen de la Alegría en su XXV Aniversario, tras la eucaristía de las 12:00 en la Capilla del Colegio Salesianos

Semblanza de los pregoneros

El exaltador de María Santísima de la Estrella es Aurelio Torres García. Realizó sus estudios en el colegio de los Salesianos. De profesión peluquero, casado con Sonia Peinado Bueno, y con dos hijos Pablo y Álvaro. Se casó en la capilla del colegio que casualmente tenía la presencia de María Santísima de la Estrella, ya que se encontraba allí, por las obras de la iglesia se Santiago.

Está vinculado a la Hermandad de la Sagrada Flagelación desde hace ya 37 años. Empezó de costalero y continúa junto a su palio como contra guía. En la actualidad es miembro de su junta de gobierno, ocupándose de la mayordomía.

“Mi exaltación va dedicada más que a la Virgen a la Madre, de hecho se titula Estrella, Reina y Madre y comienzo pidiéndole que me ayude una vez más y saludando a la estrella de David. Que Santiago de hizo capilla para atrapar tu gracia divina y serena, Dios te salve Estrella, Reina en el cielo Madre en la Tierra".

“Del barrio puesto que la Virgen es de barrio, menciono a la Guardia Civil de la que es protectora”, añade. “De la luz que desprende, del olor de la madre de Dios, del mecido de sus costaleros. Del llanto de la Virgen, menciono y le dedico una poesía al señor flagelado y por último hablo de su recogida, desde el momento que se introduce en su barrio hasta que se recoge en su casa, de cuando la Virgen está frente a su hijo y se cruzan sus miradas”.

La Exaltación a la Virgen de la Alegría en su XXV Aniversario estará al cargo de Darío de Cózar Moya. Antiguo alumno del colegio Salesianos, donde recibió una educación basada en los preceptos de Don Bosco. Es hermano de la Entrada Triunfal desde que tenía cuatro años. Desde ese momento su mirada infantil se quedó prendada de sus sagrados titulares.

“Para mí la Hermandad significa gran parte de mi vida, ya que en ella he crecido como cofrade y cristiano. Cuando Alberto Durán actual Hermano Mayor de mi corporación me llamó para ofrecerme la exaltación María Santísima de la Alegría por el 25 aniversario de su hechura evidentemente no pude decir que no, pero aun así sentí la responsabilidad que conlleva el narrar lo que ha llegado a vivir nuestra sagrada titular y los hermanos de nuestra hermandad a lo largo de sus 25 años, no sé si habré conseguido plasmar todo lo que ella ha representado y representa para los hermanos y devotos, pero sí sé que he podido plasmar todo lo que mis ojos han podido vivir estando a su lado”, explica Darío de Cozar.

“Solo deseo que al paso de otros 25 años mi corporación siga creciendo y transmitiendo el amor por sus titulares tal y como a día de hoy se transmite, así como el ambiente de fraternidad y familiaridad que en él se respiran, a la vez que también deseo que la iglesia siga siendo un sitio, en el cual encontrar la fe en la figura del señor y su madre , siendo esta un sitio de apertura y acogimiento para todas las personas de cualquier tipo de condición, ya que considero que para que la iglesia siga creciendo en su labor pastoral es muy importante que esté al ritmo sobre el que la sociedad actual se mueve, ya que es vital para poder estar cerca de los jóvenes como San Juan discípulo amado del Señor estaba cerca de él, siendo este de ejemplo por ser el discípulo más joven, por ello es importante que la iglesia y la hermandades podamos ser reflejo vivo y actual sobre la sociedad en la que nos movemos, pues sin ello es imposible que seamos un lugar de apertura y acogimiento para todos los jóvenes de cualquier tipo de condición”, abunda.

“Que María santísima de la Alegría siga iluminando y llenando de su nombre todas y cada una de las hermandades que conforman nuestra localidad, para poder seguir dando reconocimiento y el sitio que la juventud merece en ellas”, finaliza.

Cultos de la semana próxima

Cultos en honor a Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli) y a María Santísima de la Trinidad. Todos los actos tendrán lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol.

27, 28 y 29 de febrero: Solemne Triduo; 18:30. Rezo del Santo Rosario y 19.00.

Celebración Eucarística.

Viernes 1 de marzo (Primer viernes de mes).

Tradicional besapié y besamanos a los sagrados titulares, desde las 9:00 hasta las 00:00 de forma ininterrumpida siendo la celebración eucarística a las 13:00 horas.

Sábado 2 de marzo:

Función principal de Instituto. A las 19:00, donde al ofertorio de la Santa Misa, la Hermandad hará solemne y pública protestación de Fe.

XV Pregón a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, a las 20.15. El pregonero es Don José Manuel Fernández Sánchez.

Domingo 3 de marzo:

A las 11.00 horas Santa Misa, a su finalización Vía Matrix presidido por María Santísima de la Trinidad por las calles de su feligresía.