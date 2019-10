CCOO denuncia la "insostenible" falta de personal en el hospital de La Línea

Los representantes sindicales de CCOO en el hospital de La Línea han denunciado la situación "insostenible" ante la falta de cobertura de vacantes en buena parte de sus servicios. El sindicato demanda al SAS que haga lo posible para garantizar la plantilla mínima imprescindible.

“No es un hecho aislado o que afecte a un solo servicio, si no que la mayoría de las unidades del hospital se ven afectadas por estos recortes de personal. Desde la Gerencia, Dirección de Enfermería y Jefatura de Bloque del hospital nos informan de que están tramitadas todas las necesidades de cobertura a los Servicios Centrales del SAS y hasta la fecha no hay autorización para cubrir dichas necesidades”, afirma la sección sindical de CCOO en el hospital.

El sindicato sostiene que esta situación está afectando tanto a los profesionales, por una carga asistencial, en algunos casos insostenible, como a los usuarios, ya que al aumentar esta presión disminuye la calidad de la asistencia y puede verse afectada la seguridad del paciente.

Para CCOO, las categorías afectadas por esta merma de contratación no son de difícil cobertura (al contrario de lo que ocurría en fechas pasadas con especialistas en anestesia, que se daba el caso de que no había profesionales disponibles), como por ejemplo: Enfermería, TCAE (auxiliares de Enfermería), fisioterapeutas, así como personal de gestión y servicios (celadores, mantenimiento, pinche, etc).

CCOO de Sanidad ha expuesto el caso del Servicio de Rehabilitación, en el que se ha suspendido la contratación de dos refuerzos de fisioterapeuta, lo que ha obligado a anular hasta 50 citas diarias. O en el Cirugía, donde existen bajas de enfermería sin cubrir desde agosto, así como se ha visto reducida la plantilla de TCAE algunas tardes y noches por la falta de sustitución de titulares. “Esta situación puede verse empeorada en los próximos días por un aumento de la actividad en quirófano, lo que repercute directamente en la carga asistencial de este servicio”, indica el sindicato.

También se ha visto afectado, según denuncia CCOO, el servicio de Urgencias "por la falta de cobertura de profesionales ante las eventualidades que se puedan producir, quedando a merced de la buena voluntad de trabajadores que se encuentran de días libres y se incorporan a cubrir estas eventualidades".

El sindicato señala que en la UCI, parte de una plantilla de enfermería que no cumple el ratio enfermera/paciente recomendado por todas las sociedades y publicaciones científicas, y que es inferior al compararlo con los hospitales de Algeciras, Puerto Real o Jerez. "En hospital de La Línea existen solo dos enfermeros para ocho boxes en fines de semana durante las 24 horas y de lunes a viernes en el turno de noche. Este ratio compromete la seguridad del paciente y la sobrecarga del personal de enfermería en un servicio que requiere una alta cualificación", explica.