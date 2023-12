Carmen Rodríguez Pajares, Premio EPF Martínez-Pardo de Enfermedades Metabólicas 2023

La burgalesa Carmen Rodríguez Pajares, hasta hace unas semanas directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, recibió el pasado jueves el Premio EPF Martínez-Pardo de Enfermedades Metabólicas 2023.

La doctora fue galardonada por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF) durante la gala de entrega de reconocimientos de la XV edición de sus Premios Poco Frecuentes, celebrada en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid.

Entre la veintena de galardonados en estos premios figuran Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, o los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Toledo, Carlos Velázquez Romo. Así como el reconocido repostero y gerente del restaurante El Cerler de Can Roca, Jordi Roca, que recibió el Premio Especial Poco Frecuente.

Estos premios pretenden poner de relevancia la solidaridad y el compromiso de empresas, personalidades políticas y profesionales del sector sanitario con estas patologías minoritarias.

Este año 2023, la doctora Rodríguez Pajares, experta en Gestión y Planificación Sanitaria, fue una de las tres seleccionadas a los Premios Sanitarias 2023 en la categoría de dirección y gerencia del ámbito sanitario.

Queja de la AVV La Velada

La Asociación de Vecinos La Velada se ha sumado a la larga lista de colectivos que protesta por la reciente destitución la antigua gerente del Área Sanitaria de La Línea, San Roque, Jimena, Castellar y Tesorillo, a causa de un plan de reorganización de la cúpula directiva del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En una carta dirigida al SAS, el presidente de la Velada, Santos Reyes, afirma que considera "inoportuno el traslado a otro lugar" de Rodríguez Pajares, ya que afirma que ha estado "un trabajo muy bueno, concertando con muchos hospitales a especialistas para que no falten a La Línea y los pueblos del hospital". "Aunque no son suficientes porque hay mucha lista de espera en todo el país por falta de médicos", afirma el presidente vecinal, "las personas con prioridades sabemos que son evaluadas y atendidas". "No no hemos tenido oportunidad de participar en algo pero sabemos que es muy dialogante, participa con colectivos y se hacen muchos actos en el hospital", apostilla, antes de expresar la preocupación de los vecinos de que la persona que la sustituya "vuelva a hundir nuestro hospital de La Línea, siempre discriminado por Algeciras".