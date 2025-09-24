Bernardino Abad donará a Fegadi los beneficios de las máquinas de vending de sus instalaciones

La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegadi) y el grupo Bernardino Abad han alcanzado un acuerdo para la instalación de máquinas de vending en las sedes de la compañía logística cuyos beneficios serán donados a la entidad social.

El grupo logístico Bernardino Abad, cuyo origen se remonta a 1890, con 135 años de historia y cinco generaciones como empresa familiar, opera a nivel mundial con presencia en siete puertos andaluces, entre ellos los de Algeciras y Cádiz. Dentro del grupo se integra el Depósito Aduanero y Logístico Sur de Europa (Dalse), sociedad público-privada junto con la Zona Franca de Cádiz en la que se instalarán las máquinas expendedoras solidarias.

Esta iniciativa permitirá recaudar fondos destinados a programas y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además, refuerza el compromiso social del grupo logístico Bernardino Abad y subraya la importancia del movimiento asociativo como motor de inclusión y participación activa en la sociedad.

Desde Fegadi se agradece públicamente esta colaboración y se destaca la relevancia de contar con alianzas estratégicas en el tejido empresarial, que no solo contribuyen al sostenimiento de proyectos sociales, sino que también ayudan a sensibilizar sobre la realidad de las personas con discapacidad.